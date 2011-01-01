Скалер ультразвуковой представляет собой эффективный стоматологический аппарат, облегчающий самые сложные стоматологические процедуры. Необходимы устройства для таких специалистов, как хирурги, диагносты, терапевты.

Ультразвуковые стоматологические скалеры нашли применение в следующих процедурах ортодонтов:

- полировка поверхности зуба;

- снятие зубного камня;

- обработка зубных мостов;

- обработка зубных коронок перед использованием цементирования;

- очистка крепежных элементов, шейки, головки протеза;

- орошение полости рта с использованием специальных растворов.

Благодаря специальной конструкции и техническим возможностям ультразвуковые стоматологические скалеры без труда интегрируются с любым оборудованием. Все это возможно за счет различных разъемов и динамометрических ключей, что позволяет быстро и надежно закрепить все необходимые в работе специалиста насадки с подсветками.

Бывают скалеры нескольких видов:

- встраиваемые ультразвуковые скалеры. Это оборудование, которое целиком зависит от установки, имеющейся у стоматолога. Иногда возникают некоторые трудности с монтажом, но с ним врачу намного удобнее, так как обеспечивается доступ ко всему необходимому для ортодонта инструменту.

- автономные скалеры. Устройство с отдельным корпусом. Преимущество его в том, что его работа не будет зависеть от имеющегося у специалиста стоматологического аппарата. Реализована независимая подача воды и мобильность.

Модернизированные и популярные модели скалеров производятся из прочных металлических сплавов с хорошей системой очистки и сигнализации.

В чем достоинства использования ультразвукового скалера

1. Использование прибора обеспечивает надежность и деликатную обработку поверхностей реставрационных конструкций;

2. Благодаря этому устройству даже самые сложные мероприятия по лечению зубов становятся безболезненными;

3. Переносные скалеры - это удобство для специалиста, который теперь имеет возможность осуществлять все необходимые ему процедуры. Точность выполнения манипуляций возрастает в несколько раз.

4. Инновационные ультразвуковые скалеры автоматически понижают или повышают мощность при контакте с мягкими тканями пациента или сложными зубными отложениями.