Основные характеристики, которыми должны обладать зуботехнические материалы

Зуботехнические материалы - инструменты, используемые для приготовления специальных составов, протезов, зубных коронок и прочих изделий, которые необходимы в практической стоматологии. Без сомнения, качественные зуботехнические материалы - это залог успешной работы зубных техников, а следовательно и качественной работы ортодонтов.

Предусмотрены определенные требования, которым должны отвечать зуботехнические материалы:

1. Гигиенические нормы. Материалы должны отвечать санитарным требованиям, способствовать комфорту пациентов, а не ухудшению состояния;

2. Токсикологические. Они должны быть гипоаллергенными и не раздражать нежную слизистую ротовой полости;

3. Эстетические. Они не должны выбиваться из общей картины в ротовой полости, подходить под цвет природных зубов, области десен;

4. Физические. Они должны быть прочными, не менять своего размера, обладать износоустойчивостью;

5. Химические. Химический состав не должен меняться, чтобы не подвергаться коррозийным состояниям;

6. Технологические. Обеспечивается легкость обработки, подготовки, придания нужной формы.

Существуют основные материалы и вспомогательные.

К основным относятся все те, которые используются для создания пломб, коронок, протезов, аппаратов:

- Стоматологический гипс;

- Маска керамическая;

- Материалы для временной фиксации;

- Стоматологические пластмассы;

- Стоматологический воск.

К вспомогательным:

- средства для оттиска;

- для моделирования, чтобы создавать штампы протезов, коронки или зубного аппарата;

- средства для формирования.

В настоящее время современная ортопедическая стоматология предлагает широкий выбор возможностей, направленных на восстановление утерянных зубов. Вкладки, импланты, виниры, коронки и многое другое. Каждый пациент может рассчитывать на то, что ему будет предложен тот вариант, который будет наиболее оптимальным для его здоровья и финансовых возможностей. Уважающая себя и берегущая свою репутацию стоматологическая клиника, выбирает для себя материалы для зубных техников в соответствии со своей спецификой работы, опираясь на свой опыт. Самое главное выбирать качественный и надежный товар для успешной работы клиники.