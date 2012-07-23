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→ Зуботехнические материалы
Зуботехнические материалы - инструменты, используемые для приготовления специальных составов, протезов, зубных коронок и прочих изделий, которые необходимы в практической стоматологии. Без сомнения, качественные зуботехнические материалы - это залог успешной работы зубных техников, а следовательно и качественной работы ортодонтов.

Основные характеристики, которыми должны обладать зуботехнические материалы

Предусмотрены определенные требования, которым должны отвечать зуботехнические материалы:
1. Гигиенические нормы. Материалы должны отвечать санитарным требованиям, способствовать комфорту пациентов, а не ухудшению состояния;
2. Токсикологические. Они должны быть гипоаллергенными и не раздражать нежную слизистую ротовой полости;
3. Эстетические. Они не должны выбиваться из общей картины в ротовой полости, подходить под цвет природных зубов, области десен;
4. Физические. Они должны быть прочными, не менять своего размера, обладать износоустойчивостью;
5. Химические. Химический состав не должен меняться, чтобы не подвергаться коррозийным состояниям;
6. Технологические. Обеспечивается легкость обработки, подготовки, придания нужной формы.
Существуют основные материалы и вспомогательные.

К основным относятся все те, которые используются для создания пломб, коронок, протезов, аппаратов:

- Стоматологический гипс;
- Маска керамическая;
- Материалы для временной фиксации;
- Стоматологические пластмассы;
- Стоматологический воск.

К вспомогательным:

- средства для оттиска;
- для моделирования, чтобы создавать штампы протезов, коронки или зубного аппарата;
- средства для формирования.
В настоящее время современная ортопедическая стоматология предлагает широкий выбор возможностей, направленных на восстановление утерянных зубов. Вкладки, импланты, виниры, коронки и многое другое. Каждый пациент может рассчитывать на то, что ему будет предложен тот вариант, который будет наиболее оптимальным для его здоровья и финансовых возможностей. Уважающая себя и берегущая свою репутацию стоматологическая клиника, выбирает для себя материалы для зубных техников в соответствии со своей спецификой работы, опираясь на свой опыт. Самое главное выбирать качественный и надежный товар для успешной работы клиники.

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 13:24

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