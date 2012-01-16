→ Кому и зачем нужен массажный матрас

Быстрый ритм современной жизни, постоянные стрессы, отсутствие полноценного отдыха, негативно отражаются на организме. Из-за этого человек начинает испытывать сильные боли в разных отделах позвоночника. Массажный матрас снимает усталость, рекомендован людям, не успевающим заниматься активным образом жизни и периодически посещать массажиста. Особенное строение матраса позволяет почувствовать себя комфортно. Благодаря наполнителю нагрузка тела распределяется на поверхности матраса, на само тело оказывается массажное воздействие. Матрас влияет на качество сна, если раньше он был тревожным, то теперь вы будете крепко спать до самого утра.

Устаете на работе? Матрас поможет расслабиться, так как он способствует:

- стимулированию кровообращения;

- разогреву поврежденных суставов.

Массажный матрас нужен в таких случаях, когда не получается долгое время избавиться от напряжения в теле из-за сложностей на работе, хронической усталости, являющейся бичом современного человека

Как выбирают массажные матрасы

При выборе матраса обязательно следует учитывать весовую категорию. Чем меньше вес человека, для которого подбирается матрас, тем менее жестким должно быть само изделие. А вот людям с большим весом дискомфортно будет отдыхать на очень мягком матрасе, его тело не будет в должной мере поддерживаться пружинами.

Когда массажный матрас подобран правильно, то сохраняется правильная осанка у человека, устраняется боль, улучшается кровообращение, чистит кровеносные сосуды от шлаков, успокаивающе воздействует на нервную систему.

Матрас может использоваться людьми со следующими недугами: радикулит, артрит, поврежденные суставы, остеохондроз.

Далеко не все могут посещать массажные кабинеты, а матрас станет отличной альтернативой. У него есть 9 режимов функционирования, что позволяет подобрать оптимальный для вас. Головные боли уходят из-за рассасывания солевых отложений в шейном отделе. Для изготовления используются экологичные и безопасные материалы. Может оказывать как общее, так и зонированное воздействие, что позволяет устранить проблему в организме быстро и надолго. Это актуально для поясницы, спины, шейного отдела, ягодиц, бедер, голени. В этих отделах снимается напряжение, ускоряется восстановление при воспалительных процессах.

Покупка массажного матраса является выгодным вложением бюджета семьи, убедитесь в том, насколько полезна такая покупка. Лучшего решения для использования дома не возможно найти.