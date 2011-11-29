→ Как эффективно отбелить зубы

Цвет зубов указывает на здоровье и социальное благополучие. На цвет зубов оказывает влияние состояние эмали, дентина, наличие зубного налета. Оттенок может измениться убрав налет. Естественный цвет зубов меняется чаще всего при процедуре отбеливания. В стоматологических клиниках отбеливание является востребованной процедурой, так как белоснежная, широкая улыбка является признаком респектабельности.

Банкиры, бизнесмены, ведущие и актеры имеют пристрастие к таким напиткам, как кофе, чай, красное вино, и все это негативно отражается на естественном цвете и состоянии зубной эмали. Кроме того, что эмаль разрушается, теряется их блеск, от этого страдает красота. Это приводит к тому, что при разговоре люди начинают прикрываться, чтобы скрыть печальное состояние ротовой полости.

Сегодня стоматологами предлагаются системы отбеливания, которые при этом безопасны и комфортны. Опытные специалисты отслеживают новинки в данной области, что позволяет применять только качественные и надежные системы.

При отбеливании устраняются темные пятна. Самостоятельно отбеливать зубы не рекомендуется, так как могут быть противопоказания, о которых вы можете не знать и навредить собственному здоровью.