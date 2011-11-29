Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, беременность, болезнь Альцгеймера, вакцина, витамины В, ВИЧ, вода, ген, гигиена, гипертоническая болезнь, диабет, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофе, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, ожирение, онкология, питание, работа, рак, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статины, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как эффективно отбелить зубы

Цвет зубов указывает на здоровье и социальное благополучие. На цвет зубов оказывает влияние состояние эмали, дентина, наличие зубного налета. Оттенок может измениться убрав налет. Естественный цвет зубов меняется чаще всего при процедуре отбеливания. В стоматологических клиниках отбеливание является востребованной процедурой, так как белоснежная, широкая улыбка является признаком респектабельности.
Банкиры, бизнесмены, ведущие и актеры имеют пристрастие к таким напиткам, как кофе, чай, красное вино, и все это негативно отражается на естественном цвете и состоянии зубной эмали. Кроме того, что эмаль разрушается, теряется их блеск, от этого страдает красота. Это приводит к тому, что при разговоре люди начинают прикрываться, чтобы скрыть печальное состояние ротовой полости.
Сегодня стоматологами предлагаются системы отбеливания, которые при этом безопасны и комфортны. Опытные специалисты отслеживают новинки в данной области, что позволяет применять только качественные и надежные системы.
При отбеливании устраняются темные пятна. Самостоятельно отбеливать зубы не рекомендуется, так как могут быть противопоказания, о которых вы можете не знать и навредить собственному здоровью.

 

Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:06

Новости медицины по теме:

  • Естественная белизна зубов, от чего она зависит
  • К чему приводит отбеливание зубов
  • Три метода отбеливания зубов у профессионалов
  • Голливудская улыбка с помощью отбеливания зубов
  • Продукты, которые позволят твоей улыбке блистать

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия