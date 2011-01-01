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→ Правила чистки лица
Чистка является деликатной процедурой, поэтому ее доверять нужно только профессиональному специалисту, особенно если кожа проблемная. Какие виды чисток бывают, и чему стоит уделять внимание.

В каких случаях нужно делать чистки?

При многочисленных высыпаниях, проблемной коже, склонности к жирному типу кожи лучше всего посещать косметолога с периодичностью в 2-3 месяца. Комбинированному или сухому типу лица с отсутствием явно выраженных проблем, подходит частота раз-два в полгода-год. В идеале рекомендуется каждый сезон посещать косметолога. Проблемы с кожей могут появиться из-за внутренних нарушений: гормонального дисбаланса, проблем с ЖКТ, временные изменения: смена часовых поясов, прием/отмена контрацептивов. Этим проблемам стоит уделить много внимания.

Популярные виды чисток

Есть чистки механические, аппаратные, комбинированные.
Механическая чистка проводится вручную. Механическую чистку следует выполнять путем холодного гидрирования. Для этого на кожу наносят специальный гель, размягчающий поверхность кожи, благодаря этому поры раскрываются. Для чистки используется специальная ложечка уно или игла.
Для сухой и комбинированной кожи применяется в основном аппаратная или ультразвуковая чистка. Эффективна для кожи с сальными пробками и близ залегающими комедонами.

Перед тем, как начать чистку, необходима подготовка

Обращаясь к косметологу, выполняйте все его рекомендации. Перед тем, как проводить процедуру, заполните анкету, что позволит узнать о вас и ваших привычках шире.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:59

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