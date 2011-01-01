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→ УЗИ органов малого таза, как подготовиться к обследованию
Женский организм это хрупкий и требующий внимания механизм. Каким образом можно вовремя определить те изменения, которые в нем происходят, убедиться все ли в порядке или нужно обратить внимание на какой-то орган? Для ответа на многие вопросы, связанные с женским здоровьем, нужно обратиться к ультразвуковому обследованию.

В каких случаях назначается обследование органов малого таза

- болезненные ощущения внизу живота;
- подтверждение беременности;
- определение причин вагинальных кровотечений.
УЗИ - это наиболее посещаемая и безопасная процедура. УЗИ назначается многим пациенткам врачей гинекологов, в том числе беременным и грудничкам.

Как эффективно подготовиться к процедуре

Проводить УЗИ органов малого таза возможно следующими способами:
- трансвагинальное обследование. Для этого применяются специальные вагинальные датчики. Не требует особой подготовки. Но проводится в определенный период. Существуют ограничения в силу физических особенностей женского организма.
- трансабдоминальное обследование. Его проводят исследуя брюшную стенку пациента. Для качественной диагностики нужно подготовиться.
- комбинированное исследование. Данный способ совмещает в себе сразу несколько методов исследования. Это необходимо для того, чтобы точно диагностировать текущее заболевание и выявить отклонения от нормы.

Каждый метод требует особой подготовки, однако, есть и общие рекомендации:

- до УЗИ отказаться от продуктов, вызывающих газообразование;
- если за несколько дней до УЗИ у пациента был прием бария для рентгенографии, лучше всего УЗИ отложить;
- в день проведения УЗИ лучше всего очистить кишечник.
- перед трансабдоминальным УЗИ наполняется мочевой пузырь.
- перед трансвагинальным УЗИ мочевой пузырь наоборот опорожняется.
- для акушерского УЗИ нет каких-то специальных требований, но несколько стаканов воды заранее можно выпить.
На основании изображения на аппарате УЗИ врачом делается заключение и ставится диагноз.
Перед походом на УЗИ в диагностический центр следует подготовиться, взять гигиенические принадлежности: салфетки, полотенца, надеть чистое белье. УЗИ процедура платная, поэтому заранее узнайте о стоимости. В акушерской и гинекологической практике УЗИ органов малого таза имеет большое значение.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:11

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