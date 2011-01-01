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→ Антицеллюлитное масло: в чем его польза

В косметике промышленного производства обязательно содержатся консерванты, которые способствуют продлению срока годности сывороток, гелей и кремов. Но консерванты негативно отражаются в целом на здоровье человека. Для ухода за кожей лучше всего использовать натуральные продукты. Избавиться от целлюлита современным женщинам поможет специальное антицеллюлитное масло. Растительные масла добываются путем отжима косточек орехов, семян и других растений. Содержащийся в маслах витамин Е прекрасно ухаживает за кожей, придает ей упругость и эластичность, служит эффективным антиоксидантом, который омолаживает клетки кожи, ускоряет их восстановление, препятствует старению кожных покровов. Растительные масла с высоким процентом жирности лучшим образом увлажняет ткани, насыщает их необходимой влагой и удерживает внутри дермы.
В хит-парад антицеллюлитных масел вошли:
- апельсиновое;
- грейпфрутовое;
- розмариновое;
- бергамотовое;
- лимонное;
- зародышей пшеницы;
- авокадо;
- оливковое;
- миндальное.
Для усиления антицеллюлитного воздействия на глубокие слои кожи, добавляют специальные компоненты, ускоряющие кровообращение. Добавляйте жгучий перец, корицу, горчицу или корень имбиря. Массаж проблемной зоны выполняется до тех пор, пока не почувствуется жжение. После процедуры наносят увлажняющий крем или масло какао, кокосовое масло.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:14

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