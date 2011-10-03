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→ Какими мифами обросла процедура "мезотерапия"

В настоящее время мезотерапия является одной из наиболее часто проводимых косметологических процедур, которую делают в клиниках и салонах красоты. По показаниям мезотерапию рекомендуют выполнять даже подросткам, у которых есть проблемы с кожей. И в виду популярности данная процедура обросла мифами.
1. Мезотерапия используется только для увядающей и теряющей тонус кожи. На самом деле это не так. Мезотерапия может выполняться для любой кожи, в том числе и подростковой. К тому же, первые признаки старения могут проявляться уже в возрасте 23 - 30 лет. В этом возрасте мезотерапия оптимальна.
2. Результат становится заметным уже после одного посещения салона. С этим можно поспорить, так как мезотерапия действует накопительным образом. Результат становится заметным после 7-10 процедур, независимо от того, в какие участки тела вводится коктейль с полезными веществами. Не всегда мезотерапия применяется для того, чтобы разгладить морщины. Для борьбы с морщинами применяются инъекции гиалуроновой кислоты.
3. Некоторые утверждают, что мезотерапия не дает результата. Все дело в том, что результат не заметен сразу, он виден только по прошествии времени. Например, была проблема с сухостью, но уже через время вы заметите, что кожа уже не так раздражается, не шелушится. Это говорит о том, что благодаря мезотерапии в коже удерживается влага, укрепляются сосуды, улучшается микроциркуляция.
4. Мезотерапия становится привычкой. Это утверждение тоже из ряда заблуждений. На самом деле, ни одна инъекционная процедура не вызывает привыкания.
5. Благодаря мезотерапии можно отменить любой другой уход за кожей. На самом деле, мезотерапия для кожи 40-45-летних женщин уже не подходит, так как страению противостоять она не в силах.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 21:34

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