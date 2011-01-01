→ Глазные заболевания требующие врачебной поддержки

Типичные нарушения зрения в связаны с повреждениями нервных окончаний или целостности оболочек глаза. Без своевременного лечения воспалительные процессы усугубляют состояние, приводя к серьезным последствиям. Подольская клиника диагностики зрения предоставляет услуги диагностирования и коррекции на новейшем оборудовании.
Причины усугубления зрения
Провокаторами снижения зрения могут быть бактериальное или инфекционное поражение мягких тканей зрительного аппарата. Причиной проявления подобных заболеваний является снижение иммунитета и пренебрежение правилами гигиены. К ним относят конъюнктивит, демодекоз и акантамебоидный креатит.
Второй тип глазных заболеваний относится к различным образованиям. Проявление аномальной активности клеток приводит к появлению пленок на сетчатке или опухолей. Основную опасность несет поражение сосудистой системы, которая приводит к слепоте. Яркие представители подобных недугов глаукома, базалиома.
Эффективное лечение глаукомы проводится с применением лазерной терапии. Точное воздействие на источник поражения глаза позволяет быстро и без болевых ощущений вернуть зрение.
Нарушение прозрачности хрусталика перекрывает зрительные функции. Причины подобных проявления до конца не вычислены. При первых проявлениях снижения остроты зрения и чувства замутненного зрения необходимо пройти обследование. Наиболее яркий представитель этой группы катаракта.
Тревожные симптомы
Симптомы, при которых рекомендуется обратиться за врачебной помощью:
- боль глазных яблок;
- выделения;
- затуманенное зрение;
- образование на веке или глазном яблоке;
- светобоязнь;
- хроническое покраснение;
- пучеглазие;
- чувство песка.
Подобные проявления являются отражениями протекающих патологических процессов.
Распространенные заболевания
Ряд расстройств зрительной системы поддаются коррекции с помощью упражнений и ношения очков или линз. Оптической коррекции поддаются:
- амблиопия ― нарушена контрастная чувствительность аккомодации;
- астигматизм ― искаженное восприятие световых пучков;
- миопия (близорукость) ― невыразительное восприятие предметов на расстоянии;
- дальнозоркость ― затуманенное зрение на близком расстоянии.
Поражения органов зрения требующие медикаментозного лечения включают:
- кератит ― провоцируемое вирусными или бактериальными инфекциями снижение зрения;
- хялязион ― закупоривание желез, отечности века;
- эписклерит ― воспаление эписклеральной ткани;
- ячмень ― гнойное воспалительное поражение железы.
Группа заболеваний требующих оперативного вмешательства составляет:
- отслойка сетчатки;
- глаукома;
- катаракта;
- кератоконус.
Точное определение степени заболевания возможно исключительно при консультации специалиста. Своевременное диагностирование позволяет избежать хирургического вмешательства и полностью восстановить состояние зрения.