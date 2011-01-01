→ Глазные заболевания требующие врачебной поддержки

Типичные нарушения зрения в связаны с повреждениями нервных окончаний или целостности оболочек глаза. Без своевременного лечения воспалительные процессы усугубляют состояние, приводя к серьезным последствиям. Подольская клиника диагностики зрения предоставляет услуги диагностирования и коррекции на новейшем оборудовании.

Причины усугубления зрения

Провокаторами снижения зрения могут быть бактериальное или инфекционное поражение мягких тканей зрительного аппарата. Причиной проявления подобных заболеваний является снижение иммунитета и пренебрежение правилами гигиены. К ним относят конъюнктивит, демодекоз и акантамебоидный креатит.

Второй тип глазных заболеваний относится к различным образованиям. Проявление аномальной активности клеток приводит к появлению пленок на сетчатке или опухолей. Основную опасность несет поражение сосудистой системы, которая приводит к слепоте. Яркие представители подобных недугов глаукома, базалиома.

Эффективное лечение глаукомы проводится с применением лазерной терапии. Точное воздействие на источник поражения глаза позволяет быстро и без болевых ощущений вернуть зрение.

Нарушение прозрачности хрусталика перекрывает зрительные функции. Причины подобных проявления до конца не вычислены. При первых проявлениях снижения остроты зрения и чувства замутненного зрения необходимо пройти обследование. Наиболее яркий представитель этой группы катаракта.

Тревожные симптомы

Симптомы, при которых рекомендуется обратиться за врачебной помощью:

боль глазных яблок;

выделения;

затуманенное зрение;

образование на веке или глазном яблоке;

светобоязнь;

хроническое покраснение;

пучеглазие;

чувство песка.

Подобные проявления являются отражениями протекающих патологических процессов.

Распространенные заболевания

Ряд расстройств зрительной системы поддаются коррекции с помощью упражнений и ношения очков или линз. Оптической коррекции поддаются:

амблиопия ― нарушена контрастная чувствительность аккомодации;

астигматизм ― искаженное восприятие световых пучков;

миопия (близорукость) ― невыразительное восприятие предметов на расстоянии;

дальнозоркость ― затуманенное зрение на близком расстоянии.

Поражения органов зрения требующие медикаментозного лечения включают:

кератит ― провоцируемое вирусными или бактериальными инфекциями снижение зрения;

хялязион ― закупоривание желез, отечности века;

эписклерит ― воспаление эписклеральной ткани;

ячмень ― гнойное воспалительное поражение железы.

Группа заболеваний требующих оперативного вмешательства составляет:

отслойка сетчатки;

глаукома;

катаракта;

кератоконус.

Точное определение степени заболевания возможно исключительно при консультации специалиста. Своевременное диагностирование позволяет избежать хирургического вмешательства и полностью восстановить состояние зрения.