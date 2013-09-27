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→ Основные критерии, влияющие на выбор кофе

Наверное, многие небезразличны к ритуалу выпить чашечку ароматного свежесваренного кофе, ведь этот напиток с утра бодрит, придает сил, помогает проснуться. Чтобы не жалеть о потраченных деньгах, так как кофе далеко не дешевый продукт, купить кофе нужно правильно, с учетом определенных критериев.
В мире существует множество сортов и видов кофе, но для приготовления напитка используются только арабика и робуста.

Сорта кофе получают путем разной обработки.

Основные критерии, на которые нужно ориентироваться, чтобы купить качественный кофе

1. Страна произрастания кофейного дерева. Многие гурманы скажут, что местность, в которой произрастают кофейные зерна влияет на вкус и аромат. На это оказывает влияние почва: степень ее увлажненности, количество света. Произрастающее в Бразилии и Колумбии кофе сильно отличается по вкусу. Даже растущее в одной местности, но на другой плантации кофе будет немного отличаться.
2. Обработка кофе. Для обработки кофейных зерен, которые потом используются для приготовления ароматного бодрящего напитка применяются два вида обработки: влажная и сухая. При влажной обработке вкус зерен обогащается. При сухом способе зерна приобретают характерный сладковатый привкус. Степень обжарки также влияет на вкус. Чем сильнее обжарка, тем меньше оттенков получается в итоге. К тому же, как отмечают эксперты, чем быстрее после сбора были обжарены зерна, тем богаче будет вкус напитка.
3. Упаковка кофе. Кофе должен храниться при определенных условиях. На открытом воздухе зерна быстро теряют свой аромат, к тому же, находясь вблизи с другими продуктами, кофейные зерна впитывают в себя их аромат. Идеальное хранение обеспечивается в вакуумной упаковке или плотно закрытой жестяной банке.

В настоящее время вниманию покупателей представлен большой выбор кофе:

- молотый;
- в зернах;
- в капсулах;
- растворимый;
- моносортовый.
Сейчас, чтобы приобрести кофе не нужно тратить время и силы на поиске, ведь интернет-магазин Ekava.com.ua всегда под рукой. Здесь можно выбрать кофе на любой вкус, и при этом купить его оптом или в розницу, как удобно.

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:58

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