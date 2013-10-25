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→ От чего зависит выбор тонометра

Гипертензия является опасным заболеванием, которое чаще всех остальных, среди сердечно-сосудистых заболеваний приводит к летальному исходу. От этого заболевания страдают 60% пожилых людей. Артериальная гипертензия выступает в качестве главного фактора риска, ведущего к инсульту. Как известно, артериальное давление в норме составляет 120/80 мм. рт. ст., при достижении 140/190 мм. рт. ст. уже наступает артериальная гипертензия. Спустя время такое давление становится хроническим или "рабочим" и самостоятельное измерение давления пациентом входит в привычку у больного. Чтобы измерения АД были качественными, нужно приобрести соответствующий прибор.

Как показывают исследования, среди современных тонометров, большее доверие вызывают аппараты компаний производителей:

- AND;

- B.Well;

- Gamma;

- Microlife;
- Omron.

Для правильного выбора следует учитывать следующие нюансы:

- способ работы прибора;
- функциональные возможности;
- стоимость.

Выбирают с учетом:

- фирмы-производителя;
- аппарат электронного типа;
- механический тонометр.

В каких случаях нужны тонометры?

Тонометры необходимы для измерения давления в случаях заболевания почек, эндокринной системы, гипертонической болезни. Все эти заболевания приводят к увеличению артериального давления. Пациенты из этой категории часто жалуются на головные боли, головокружения, тошноту, мелькающие "мушки" перед глазами, частое сердцебиение.
при пониженном АД отмечается слабость, головокружения, обморочные состояния, сонливость.
Очень важно уметь самостоятельно контролировать собственное артериальное давление, чтобы вовремя вызвать врача, принять лекарственные препараты.
К наиболее распространенным видам тонометров, используемых в домашних условиях, относятся механические. Это точный аппарат, но для работы с ним, требуется навык, нужно уловить необходимые стуки. Такие тонометры надежны и вместе с тем самые экономичные, так как стоят недорого.
Полуавтоматические тонометры гораздо удобнее в измерении и надежны. Состоят из груши, манжеты и дисплея, на который выводится результат измерения.
К продвинутым вариантам относится автоматический тонометр, оснащенный компрессором. Автоматически воздух попадает в манжету и на электронный дисплей выводится результат измерения.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:35

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