→ Безупречная стойкость макияжа с Armani Prima

С первого взгляда, точнее, нанесения, многие полюбили косметическую линию Giorgio Armani. На показах этого Дома, наверняка, не раз замечали насколько безупречно выглядят их модели. Секрет заключается в макияже, который выполняется с помощью профессиональной косметики. Чего стоит только ажиотаж, созданный вокруг тональных флюидов от Armani: Face Fabric, Maestro Fusion, которые способны сделать кожу безупречной и при этом не утяжеляя ее. Средства линии Armani Prima универсальные, обеспечивают уход и стойкость всему макияжу.В продукции этой линейки содержатся витаминные и увлажняющие кожу биокомплексы, экстракты растений, которые регулируют выработку сальных желез и поддерживают оптимальный водный баланс внутри дермы. Инновационная технология косметических средств способствует идеальному разглаживанию неровностей на поверхности и стойкости макияжа. Итак, в линейку Giorgia Prima вошли:- легкий бальзам Glow-on Moisturizing Light Balm, который является основой. Насыщая кожу необходимой влагой он придает коже сияние и здоровый вид. Впитываясь эмульсия разглаживает кожу, после чего тональная основа лежит безупречно.- нежный дневной крем Day Long Skin Perfector - снижает несовершенства кожи.- корректор Lip & Eye Countur Perfector осветляет круги под глазами, выделяет естественный контур губ, способствует устойчивости блесков, хайлайтеров и помады.