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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Безупречная стойкость макияжа с Armani Prima
С первого взгляда, точнее, нанесения, многие полюбили косметическую линию Giorgio Armani. На показах этого Дома, наверняка, не раз замечали насколько безупречно выглядят их модели. Секрет заключается в макияже, который выполняется с помощью профессиональной косметики. Чего стоит только ажиотаж, созданный вокруг тональных флюидов от Armani: Face Fabric, Maestro Fusion, которые способны сделать кожу безупречной и при этом не утяжеляя ее. Средства линии Armani Prima универсальные, обеспечивают уход и стойкость всему макияжу.
В продукции этой линейки содержатся витаминные и увлажняющие кожу биокомплексы, экстракты растений, которые регулируют выработку сальных желез и поддерживают оптимальный водный баланс внутри дермы. Инновационная технология косметических средств способствует идеальному разглаживанию неровностей на поверхности и стойкости макияжа. Итак, в линейку Giorgia Prima вошли:
- легкий бальзам Glow-on Moisturizing Light Balm, который является основой. Насыщая кожу необходимой влагой он придает коже сияние и здоровый вид. Впитываясь эмульсия разглаживает кожу, после чего тональная основа лежит безупречно.
- нежный дневной крем Day Long Skin Perfector - снижает несовершенства кожи.
- корректор Lip & Eye Countur Perfector осветляет круги под глазами, выделяет естественный контур губ, способствует устойчивости блесков, хайлайтеров и помады.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:33

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