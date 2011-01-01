→ Люксация хрусталика

Любое заболевание глаз сопровождается обязательным обследованием, прежде чем делать окончательные выводы по поводу заболеваний. В практике офтальмолог Евтушенко Андрей Сергеевич встречался с подобного рода патологиями, в т.ч. и люксация глаза. По сути, она представляет собой смещение хрусталика, что приводит к его дислокации в пространстве или вывихом.





Сам по себе, хрусталик находится в окружении цинновых связей, которые и придерживают его в постоянном, привычном ему, состоянии. При нарушении связей и смещении может наблюдаться частичный или полный вывих хрусталика, которые являются серьёзными заболеваниями, подлежащими тщательному лечению и наблюдению у офтальмолога.

Причины возникновения заболевания.

Выделяют две основные причины, вызывающие появление люксации: врождённые патологии, при которых цинновые связи не могут надежно удерживать хрусталик в нормальном положении и вторая причина - травмы или дегенеративные процессы, вызывающие разрыв связок и следующее затем появление смещения хрусталика.





В офтальмологии выделяют два вида люксации хрусталика:

Лёгкий вывих - смещение в зрачковую область, занимая почти половину всей области глаза. Редко можно встретить полный вывих. Происходит смещение хрусталика в переднюю или заднюю камеру глаза, приводящее к сдавливанию радужной оболочки. В результате идут помехи в циркуляции водянистой влаги, что провоцирует повышение внутриглазного давления.

Диагностирование заболевания и его лечение.

Для начала проводится полное обследование зрительной функции глаз пациента (в т.ч. острота и поля зрения), что включает в себя визуальный осмотр зрачка, роговицы, век, состояние глазных щелей и всего глазного яблока в целом. В случае обнаружения лёгкого смещения, достаточно носить назначенные офтальмологом специальные линзы, которые будут воздействовать на цинновые и вскоре восстановят зрительную функцию. Если же данный метод не помог, следующим этапом является стационарное хирургическое вмешательство. В случае осложнённого вывиха, Евтушенко Андрей Сергеевич назначает дополнительные анализы с последующим проведением соответствующих операций, отзывы на которые вы сможете найти на сайте.





Возможные осложнения после лечения.

Принимая во внимание различные виды и сложности люксации, лечение проводиться в индивидуальных условиях для каждого случая. Если вывих был вовремя выявлен на первых стадиях его развития, тогда возможно добиться стабильного положительного результата. Если же пациент не обратил должного внимания на снижение зрения и не обратился за своевременной квалифицированной помощью к специалисту Евтушенко Андрею Сергеевичу в г. Харьков, тогда подобное заболевание может привести к полной слепоте. Берегите себя и своё здоровье!

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