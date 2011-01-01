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→ Масло-блеск с новыми оттенками от Clarins

Французская компания Clarins в свое время начала историю развития бренда с создания косметических масел и в продолжение этой традиции в лаборатории компании в 2016 году разработали масло для губ, основывающееся на натуральных растительных компонентах. Ставшее в прошлом году бестселлером масло-блеск для губ от Clarins - Eclat Minute Lip Comfort Oil пользуется популярностью не только как средство для ухода, но и для макияжа губ. Сначала помада вышла всего в трех оттенках. Вдохновившись успехом, специалисты французской марки Clarins расширили цветовую гамму масла-блеска, представив еще 4 оттенка.
Создать дополнительный объем губ поможет оттенок 07 Mint с освежающим эффектом ментола. В каждом масле содержится уникальная формула, которая выполняет декоративные функции и ухаживает за нежной кожей. Масло-блеск питает и защищает, дарит восхитительный аромат.
Оттенок Candy 04 - обладает вишневым ароматом, с нотками клубники и малины. Придает розовый тон губам.
Оттенок Tangerine 05 с ароматом красной смородины придаст губам сияющий коралловый цвет.
Оттенок oney Glam 06 придает губам эффект сияния, так ка содержит в себе легкий шиммер.
Оттенок Mint 07 - выраженный аромат освежающего ментола. Придает визуально объем губам.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:42

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