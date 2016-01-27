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→ Виды и особенности профессионального пилинга лица

Многие аппаратные и химические пилинги выполняются исключительно профессионалами в салонах красоты и клиниках эстетической медицины. Пытаясь справиться самостоятельно, есть риск навредить коже.

Какие бывают виды пилингов

1. Ультразвуковой пилинг. В данном случае используется ультразвуковая волна, выбивающая из пор сальные загрязнения и пробки, удаляя отмершие клетки. При этом кожа получает массаж, способствующий ускорению обмена веществ в тканях.
2. Химический пилинг. Принято считать, что химический пилинг относится к агрессивной и болезненной процедуре. В данном случае важна квалификация косметолога, который умеет правильно выбрать нужную концентрацию активных веществ. Благодаря химическому пилингу можно справиться с последствиями акне, морщинами, усталым видом.
3. Газожидкостный пилинг. Под давлением на кожу со сверхзвуковой скоростью распыляется газовая смесь из углекислого газа, кислорода и витаминного коктейля. Под большим напором осуществляется шлифовка рубцов, вымываются ороговевшие клетки.
4. Лазерный пилинг. Данная процедура является глобальной. Сразу после нее виден результат. Проникающее действие лазерного луча способствует удалению верхнего слоя эпидермиса, избавляет от пигментных пятен, морщин, угревой сыпи. Процедура болезненная, поэтому выполняется под обезболиванием, покраснения на коже могут оставаться до двух недель.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:50

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