→ Это должны знать пациенты после увеличения губ

К осложнениям относятся:

Рекомендации пациенту, перенесшему увеличение губ

После процедуры увеличения губ категорически запрещено:

Долгое время популярной и востребованной услугой эстетической медицины является увеличение губ. В настоящее врем эта процедура выполняется с помощью специальных филлеров - препаратов-наполнителей, которые добавляют губам недостающий объем, корректируют форму губ. Сразу после процедуры заметен эффект и сразу же пациенты спешат похвастаться тем, что получилось. Но перед тем, как пациент выйдет из кабинета специалиста, проведшего процедуру, он должен получить ряд рекомендаций.Нужно знать о том, с какими осложнениями могут столкнуться люди после увеличения объема губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты, чего нельзя ни в коем случае делать после увеличения губ с использованием филлеров.- болезненность губ;- отечность тканей и гематомы;- воспаления, образование фиброзных капсул;- миграция геля в другие зоны губ.Облегчить болевые ощущения после процедуры и снять отечность можно следующим образом:- применять охлаждающие компрессы в течние первых 24 часов;- наносить успокаивающие маски и кремы, не травмируя нежную и особо чувствительную кожу губ.- прикасаться к губам и области вокруг них;- пользоваться декоративной косметикой, так как она может способствовать воспалительным процессам;- употреблять горячие напитки, употреблять острую и соленую пищу;- ограничить активные движения губами.