→ Это должны знать пациенты после увеличения губ

Долгое время популярной и востребованной услугой эстетической медицины является увеличение губ. В настоящее врем эта процедура выполняется с помощью специальных филлеров - препаратов-наполнителей, которые добавляют губам недостающий объем, корректируют форму губ. Сразу после процедуры заметен эффект и сразу же пациенты спешат похвастаться тем, что получилось. Но перед тем, как пациент выйдет из кабинета специалиста, проведшего процедуру, он должен получить ряд рекомендаций.
Нужно знать о том, с какими осложнениями могут столкнуться люди после увеличения объема губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты, чего нельзя ни в коем случае делать после увеличения губ с использованием филлеров.
- отечность тканей и гематомы;
- воспаления, образование фиброзных капсул;
- миграция геля в другие зоны губ.
- применять охлаждающие компрессы в течние первых 24 часов;
- наносить успокаивающие маски и кремы, не травмируя нежную и особо чувствительную кожу губ.
- пользоваться декоративной косметикой, так как она может способствовать воспалительным процессам;
- употреблять горячие напитки, употреблять острую и соленую пищу;
- ограничить активные движения губами.
Нужно знать о том, с какими осложнениями могут столкнуться люди после увеличения объема губ филлерами на основе гиалуроновой кислоты, чего нельзя ни в коем случае делать после увеличения губ с использованием филлеров.
К осложнениям относятся:- болезненность губ;
- отечность тканей и гематомы;
- воспаления, образование фиброзных капсул;
- миграция геля в другие зоны губ.
Рекомендации пациенту, перенесшему увеличение губОблегчить болевые ощущения после процедуры и снять отечность можно следующим образом:
- применять охлаждающие компрессы в течние первых 24 часов;
- наносить успокаивающие маски и кремы, не травмируя нежную и особо чувствительную кожу губ.
После процедуры увеличения губ категорически запрещено:- прикасаться к губам и области вокруг них;
- пользоваться декоративной косметикой, так как она может способствовать воспалительным процессам;
- употреблять горячие напитки, употреблять острую и соленую пищу;
- ограничить активные движения губами.