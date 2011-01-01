→ Борьба с целлюлитом на разной стадии развития

Целлюлит является проблемой почти каждой женщины, от которой желают как можно скорее избавиться. Борьба становится эффективной только в том случае, когда стадия его развития определена верно, а для этого нужна консультация специалиста.

Каким образом выявляется степень "запущенности" целлюлита?

Первая стадия характеризуется наличием напряжения, небольшой отечностью тканей, из-за застоя жидкости в проблемной зоне. Визуально кожа гладкая, на ней нет сосудистого рисунка. Безупречный вид коже поможет коррекция гормональной системы, физические нагрузки, нормализация рациона питания, исключение жирного, острого, соленого, сдобы.

С целлюлитом помогут справиться массажи, специальная мочалка. Можно воспользоваться специальным антицеллюлитным кремом, не проникающим глубоко в слой кожи, воздействуя на поверхности. Улучшить тонус кожи и повысить эластичность тканей сможет достаточное увлажнение. При сочетании самостоятельных процедур с профессиональными, можно будет справиться с явными проявлениями целлюлитной корки довольно быстро.

Вторая стадия характеризуется слабой активность дренажной и венозной системы, из-за этого возникает избыток жидкости в организме. Растет внутритканевое давление, капилляры сдавливаются и питательные вещества перестают попадать к клеткам кожи и подкожной клетчатке. При разрастании соединительной ткани внешний вид проблемной зоны приобретает желеобразный вид. Именно на этом этапе становится заметной "апельсиновая корка". В этом случае рекомендуется пройти курс лимфодренажного массажа, прессотерапии, аппаратного воздействия, рекомендуются обертывания.

На третьей стадии формируется устойчивая отечность в проблемной зоне, более глобальное разрастание жировой ткани, виден венозный рисунок. Чтобы устранить целлюлит, потребуется серьезное аппаратное воздействие для удаления разросшихся узелков.