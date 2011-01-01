→ Как зубы могут повлиять на внешность?

Один из основных способов омолодить внешность - позаботиться о безупречной улыбке. Можно потратить много средств на приобретение уходовой и декоративной косметики, делать инъекции, маски, выполнять массажи, но плохие зубы способны все перечеркнуть. Как показывает статистика около 89% опрошенных оценивают возраст собеседника по состоянию зубов. Около половины опрошенных людей не задумываются над тем, как выглядят их зубы.

Потемнение эмали

С возрастом эмаль зубов теряет прежнюю белоснежность. При частом курении или употребелнии кофе, чая, смена цвета эмали происходит быстрее. Для сохранения белизны нужно после еды обязательно полоскать рот. Из-за соков и газированной воды эмаль разрушается, поэтому соки рекомендуется пить с помощью трубочки.

Чувствтельность зубов

Зубы становятся чувствительными вследствие разрушения эмали, любви к кислым фруктам, бруксизма. От фруктовой кислоты избавит обыкновенное полоскание рта, от бруксизма (непроизвольного скрежета зубами ночью) избавит специальная капа.



Для красоты улыбки рекомендуется сделать выбор в пользу элекрических щеток и менять насадки каждые три месяца. Это помогает избавить десна от травм, которые возможны ручной щеткой.