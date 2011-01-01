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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Бьюти-открытия, которые удивляют
Из года в год бьюти открытия удивляют, радуют различными всевозможными косметическими новшествами и трендами. Казалось бы, современного человека уже мало чем можно удивить, но на деле оказалось, фантазии предела нет.
Волосы с эффектом седины. Многие девушки не стесняются примерить на себя седые волосы. И если кто-то старается всячески скрыть седину, закрашивая ее, то юные барышни наоборот стремятся к серебру в своих волосах. Быть может, такой стиль неуместен в обычной жизни, но для выхода на мероприятие или для фотосессии, почему бы и нет.
Прокладки для подмышечных впадин. Это открытие было сделано производителем дезодорантов. Прокладка для подмышек избавит от неприятных мокрых пятен на одежде и защитит от пятен одежду.
Помада с цветами. Несмотря на то, что перед нами обычная помада, ее дизайн покоряет многих представительниц прекрасного пола, которые стремятся окружить себя предметами красоты. Помада бренда Kailijumei произвел революцию в мире красоты и моды. Несмотря на желеобразный вид на губах она проявляется как обычная помада для губ, внутри распускаются цветы. Когда хочется чего-то весеннего, выберите подобную вещь и ваше настроение непременно станет позитивным.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 11:55

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