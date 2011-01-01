→ Какие новые возможности появились у туши с фигурными щеточками

Современная тушь для ресниц может успешно заменить наращивание или наклеивание искусственных ресниц, а все благодаря новым аппликаторам.

Новый аппликатор туши L'Oreal Paris - Fatale Volume Millions Lashes - выполнен таким образом, что толстые и при этом короткие щетинки разбросаны хаотично. Это способствует лучшему нанесению туши, не оставляя на ресницах комков. Тушь придает невероятный объем.

Тушь от компании Oriflame - Giordani Gold Iconic All-in-One. Все чаще мы разочаровываемся в продуктах, которые обещают нам много функций - вроде "все в одном" или "универсальный". Так и с этой тушью, если с объемом тушь слабо справляется, то удлинение ресниц и их разделение превосходное. Происходит приподнимание волосков у корней, которое обеспечивается гибкой полимерной щеточкой, изготовленной в виде звезды.

Объемная и подкручивающая ресницы тушь от Max Factor - 2000 Calorie Curl Addict. Данная тушь не требует подкручивания щипцами. С пушистым и коротким аппликатором в виде полумесяца происходит подкручивание ресниц, обеспечивается обещанный производителем объем.