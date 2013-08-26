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→ Преимущества, предоставляемые интернет-каталогами

Все чаще современному человеку приходится обращаться за помощью к интернет-каталогам. Если сайт находится в каталогах, от этого он только выигрывает, получая:
1. Посетителей, зашедших сознательно по интересующей их тематике;
2. Дополнительную ссылку на сайт;
3. Ссылки с текстом - анкоры;
4. Дополнительную рекламу;
5. Повышение престижа компании;
6. Прямое указание, что сайт "рабочий", а не "однодневка".
Обычному интернет-пользователю каталоги помогают выбрать компанию, предоставляющую, например, стоматологические услуги. Так, на веб-ресурсе 101stomatolog.com.ua собраны профессиональные стоматологические компании, предоставляющие услуги по стоматологии и ортодонтии детям и взрослым. На страничках каталога размещены выгодные акции и предложения от профессиональных специалистов, которые проводят недорого комплексное лечение зубов. Такой портал полезен всем тем, кто желает быть в курсе происходящих в стоматологии новшеств.

Благодаря каталогу легче выбрать стоматологию в столице

На что опираются современные пользователи услуг? Конечно, на отзывы. На сайте "101 стоматолог" собраны отзывы и рекомендации о столичных стоматологических клиниках и стоматологах. Редко, когда можно ознакомиться не только с положительными, но и негативными отзывами, в каталогах, как правило, предложена только правдивая информация от первых лиц, испытавших комфорт/дискомфорт на себе.
Если затрудняетесь с поиском подходящего специалиста, в том же каталоге с помощью конкретизации собственных пожеланий, узнав подробно об услугах, методиках лечения, вы определитесь.
Искать услуги в каталоге можно по цене, району (ориентир по станции метро), популярности стоматологических центров, требуемому перечню услуг. Отдельно есть раздел с акциями, попав в который, пользователи выберут интересующий их комплекс лечения и протезирования зубов.   
Теперь вам не нужно ездить по Киеву и наобум искать стоматологические услуги, в которых нуждаетесь вы или члены вашей семьи. Все стало намного проще с каталогом. Здесь есть подробная информация с фотографиями стоматологических кабинетов и работающих в них специалистов, описания, контактную информацию, список услуг, режим работы, акционные или дисконтные предложения. Кроме этого, в онлайн-режиме сразу можно записаться на прием, выбрав удобное для себя время.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 12:45

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