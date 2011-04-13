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→ Что служит показанием к проведению нитевого лифтинга груди
Нитевой лифтинг появился не так давно, но уже завоевал популярность у пациенток, которые несмотря на то, что стремятся к изменениям в своей внешности, под нож хирурга ложиться не торопятся. Все дело в том, что эта процедура простая и позволяет выполнить подтяжку молочных желез без травм, разрезов, образования рубцов.

Что представляет собой подтяжка груди с использованием нитей?

Грудь является образно говоря мешочком с подкожно-жировой клетчаткой, внутри нее есть железистая ткань. Из-за разных изменений в организме железистой ткани может становиться меньше, кожа утрачивает былую эластичность и упругость. Итак, какие процессы влияют на изменение размера и формы груди:
- беременность и последующее кормление;
- гормональный дисбаланс;
- похудение или набор веса за сравнительно короткий срок;
- возрастные изменения в организме.
Пластическая хирургия способна все негативные факторы свести на нет, вернув груди не только форму, но и объем, увеличить/уменьшить, изменить положение. Нитевой лифтинг, как часть пластики груди, происходит безоперационной. Подтяжка может осуществляться как саморассасывающимися нитями, так и не рассасывающимися.
Подбор нити осуществляется в индивидуальном порядке в зависимости от того, какие результаты нужны.

В каких случаях предлагается нитевой лифтинг?

- пациентка не готова к хирургическому вмешательству;
- есть противопоказания к наркозу или к хирургической операции;
- когда необходима небольшая коррекция после проведенной операции.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:55

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