→ За что многие полюбили лазерную эпиляцию

Благодаря лазерным технологиям многие косметологические процедуры выполняются гораздо быстрее и эффективнее. Лазер - это источник света, обладающий большой энергией, который возможно сфокусировать, преобразовывая в узконаправленный пучок. Лазерная эпиляция является на сегодняшний день одной из высокотехнологичных процедур.

Эпиляция с помощью лазера служит действенным способом избавиться от волос. Хватает буквально несколько процедур для того, чтобы добиться гладкости и нежности кожного покрова на лице или теле.

Почему выбирают эпиляцию лазером, чем бритье, воск или шугаринг?

К преимуществам именно такого способа избавления от нежелательных волос на теле служат следующие:

- отсутствие боли во время проведения депиляции даже в особо нежных зонах;

- достижение долгого эффекта после курса;

- на самой коже не остаются рубцы, шрамы, повреждения.

Прежде, чем приступить к лазерной эпиляции, нужно подготовиться

1. Лазер воздействует на волоски размером от 3-5 мм. Именно в этом случае гарантируется безболезненность сеанса.

2. С высоким болевым порогом пациенты не нуждаются в анестезии, а вот с низким порогом возможен дискомфорт и в этом случае чувствительная зона обрабатывается гелем на основе ледокаина.

3. У современных лазерных аппаратов есть насадки, которые позволяют во время выполнения эпиляции охлаждать кожу и тем самым уменьшать чувствительность.