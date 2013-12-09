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→ За что многие полюбили лазерную эпиляцию

Благодаря лазерным технологиям многие косметологические процедуры выполняются гораздо быстрее и эффективнее. Лазер - это источник света, обладающий большой энергией, который возможно сфокусировать, преобразовывая в узконаправленный пучок. Лазерная эпиляция является на сегодняшний день одной из высокотехнологичных процедур.
Эпиляция с помощью лазера служит действенным способом избавиться от волос. Хватает буквально несколько процедур для того, чтобы добиться гладкости и нежности кожного покрова на лице или теле.
Почему выбирают эпиляцию лазером, чем бритье, воск или шугаринг?
К преимуществам именно такого способа избавления от нежелательных волос на теле служат следующие:
- отсутствие боли во время проведения депиляции даже в особо нежных зонах;
- достижение долгого эффекта после курса;
- на самой коже не остаются рубцы, шрамы, повреждения.
Прежде, чем приступить к лазерной эпиляции, нужно подготовиться
1. Лазер воздействует на волоски размером от 3-5 мм. Именно в этом случае гарантируется безболезненность сеанса.
2. С высоким болевым порогом пациенты не нуждаются в анестезии, а вот с низким порогом возможен дискомфорт и в этом случае чувствительная зона обрабатывается гелем на основе ледокаина.
3. У современных лазерных аппаратов есть насадки, которые позволяют во время выполнения эпиляции охлаждать кожу и тем самым уменьшать чувствительность.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 17:52

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