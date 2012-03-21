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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Как разгрузить колено при физической активности
Активный образ жизни, увлечение спортом положительно влияет на весь организм. Но энергичное существование может приводить к травмированию. Вследствие резких движений, значительной нагрузки, падений или ударов возможны травмы колена.
Защитить колено от возможных повреждений поможет специальный суппорт для колена, посмотреть который можно на сайте torosgroup.com.ua. Почему именно колено в первую очередь страдает? Все дело в том, что современные люди ведут неактивный образ жизни, но решая привести тело в порядок, начинают давать нагрузку, что может проявиться болью в коленном суставе. Кроме того, боли в коленях возникают из-за неправильного свода стопы, служащего важным амортизирующим элементом.

Как правильно выбрать бандаж на колено?

Как правило, выбирая наколенный бандаж покупатели сталкиваются с проблемой выбора, ведь визуально одну модель бандажа не отличить от другой. Но они отличаются качеством исполнения. Регулярно занимаясь спортивными тренировками нужно выбирать профессиональные ортопедические изделия, которые не теряют своих характеристик длительное время, не деформируются во время выполнения активных движений. В своей конструкции такие бандажи имеют жесткие боковые части, что позволяет двигаться, но не уходить колену в стороны. Правильно выбранный бандаж должен плотно прилегать к коленной чашечке, но во время тренировок мышечный объем увеличивается, поэтому должна быть возможность регулировать эту зону, например, иметь липучки.


Наколенный бандаж служит надежным защитным элементом суставов, подколенных сухожилий, что крайне важно при занятиях бодибилдингом, пайэрлифтинга, в тяжелой атлетике. Благодаря суппорту снижается вероятность растяжения мышц, повреждений мениска и связок. Он помогает защититься не только от травмирования, но и повысить эффективность тренировок, создавая дополнительный амортизационный эффект.

Основные показания для ношения суппорта на коленном суставе:

- врожденные или приобретенные деформации коленного сустава;
- реабилитационный период после травмирования;
- если есть боли в области колена;
- восстановление работоспособности после хирургического вмешательства;
- активные физические нагрузки, в которых задействовано колено.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:44

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