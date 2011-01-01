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→ В Великобритании к концу года хотят запретить пластиковые микрогранулы

К большой радости защитников окружающей среды и морских водоемов, в Великобритании планируется запретить использование в косметике микрогранул, изготовленных из пластика.
Почему микрогранулы из пластика вредны?
Часто гранулы из пластика встречаются в скрабах и пилингах для лица, тела, в гелях для душа, в средствах ухода за зубами. Их добавляют в косметические средства для придания им отшелушивающего эффекта. Каждый раз используя косметику с микрогранулами в канализацию смываются сотни тысяч микрогранул, изготовленных из неразлагающегося полиэтилена, полистерола, полипропилена и прочих веществ. Все дело в том, что их размер настолько мал, что они не задерживаются даже в фильтрах.
Для морских обитателей такие гранулы несут опасность. Так, замечено, что в одной устрице можно обнаружить до 50 пластиковых микрогранул. Пока не изучено какое влияние оказывают эти микрогранулы на человеческий организм, но на морских обитателей и птиц воздействуют крайне негативно. Именно поэтому многие косметические бренды приняли решение отказаться от пластиковых гранул в своем производстве и перейти на натуральные ингредиенты: ореховую скорлупу, соль, кофе.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 18:04

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