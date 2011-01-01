→ Почему инъекции красоты не гарантируют вечную молодость

В наше время многие женщины проходят процедуры под названием "уколы красоты". Как утверждают производители, посредством проколов в кожу вводятся вещества, которые питают ее. К популярным инъекционным методикам омоложения относятся:

1. Ботокс. Процедура, препятствующая поступлению нервных импульсов в мышцы, вызывая их временный паралич, что сглаживает мимические морщины. Но из-за длительного бездействия мышцы атрофируются.

2. Мезотерапия. Под кожу вводятся коктейли биологически активных веществ, которые влияют на клетки кожи, их обновление. Для того, чтобы ощутить на себе эффект омоложения, требуется пройти полный курс.

3. Биоревитализация. Сродни мезотерапии, только выполняется при помощи гиалуроновой кислоты. При введение гелеобразных филлеров возможна и коррекция контуров лица.

4. Озонотерапия. С помощью инъекций вводится кислородно-озоновая смесь в эпидермис, что локализует дряблость кожи, морщины на ней в области подбородка, щек или шеи.

Несмотря на то, что пацментки получают видимые результаты, при любом нарушении целостности кожи, рубцов не избежать. Поэтому прежде, чем решиться на "инъекции красоты" следует расмсмотреть и такие методики омоложения, как лифтинг, пилинг или даже пластическую операцию.