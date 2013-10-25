→ Какой тонометр покупать лучше всего?

Тонометры являются сегодня обязательным прибором из категории медтехники в доме, особенно если есть гипертоники или с почечной недостаточностью. Привычка измерять утром и вечером давление приходит в среднем и пожилом возрасте, но бывают случаи, когда и молодое поколение страдает от гипертонии. На высокое давление необходимо обращать особое внимание, поэтому и возникают вопросы где, и какой купить тонометр.
Какой тонометр выбрать, если вам об этих приборах ничего не известно? Стоит остановить выбор на более дорогой модели или бюджетном варианте?
Для каких целей используется тонометр?
Основным назначением тонометра служит измерение артериального давления. Чаще всего это не просто его измерение, а контроль за скачками своего давления. Чтобы избежать катастрофы, которую несет с собой повышенное или пониженное АД, измерять давление приходится регулярно.
2. При приеме таблеток от гипертонии данный прибор показывает насколько верно подобраны медицинские препараты, насколько они действенны на организм или нужно сменить их на другие.
3. Не все желают употреблять таблетки и как показывают наблюдения, при переходе на правильное питание, спортивную нагрузку, гипертонику необходим тонометр, чтобы контролировать свое состояние.
2. Полуавтоматический.
3. Автоматический.
Механические приборы, как правило, используются в медицинских учреждениях, и обычным людям они не всегда подходят.
Для домашнего использования применяются чаще всего полуавтоматические или автоматические модели тонометров. Итак, если выбирать из автоматических или полуавтоматических тонометров, на что следует обратить внимание? Для дома чаще всего предпочитают покупать автоматические тонометры с манжетой на плечо. С таким тонометром человек с легкостью справляется с измерением давления. При его покупке стоит обращать внимание на размер манжеты. Если человек крупного телосложения, ему может понадобиться манжета увеличенного диаметра. Но стандартная манжета, поставляемая в комплекте к прибору подходит большинству пациентов.
Что касается автоматического тонометра, то преимущества также очевидны. Такой прибор очень просто использовать, с измерением давления справится даже ребенок.
Какой тонометр выбрать, если вам об этих приборах ничего не известно? Стоит остановить выбор на более дорогой модели или бюджетном варианте?
Для каких целей используется тонометр?
Основным назначением тонометра служит измерение артериального давления. Чаще всего это не просто его измерение, а контроль за скачками своего давления. Чтобы избежать катастрофы, которую несет с собой повышенное или пониженное АД, измерять давление приходится регулярно.
Зачем тонометр покупают для дома?1. Пациент сам может контролировать свое АД, не допуская показателей, угрожающих его жизни.
2. При приеме таблеток от гипертонии данный прибор показывает насколько верно подобраны медицинские препараты, насколько они действенны на организм или нужно сменить их на другие.
3. Не все желают употреблять таблетки и как показывают наблюдения, при переходе на правильное питание, спортивную нагрузку, гипертонику необходим тонометр, чтобы контролировать свое состояние.
Какие существуют виды тонометров?1. Механический.
2. Полуавтоматический.
3. Автоматический.
Механические приборы, как правило, используются в медицинских учреждениях, и обычным людям они не всегда подходят.
Для домашнего использования применяются чаще всего полуавтоматические или автоматические модели тонометров. Итак, если выбирать из автоматических или полуавтоматических тонометров, на что следует обратить внимание? Для дома чаще всего предпочитают покупать автоматические тонометры с манжетой на плечо. С таким тонометром человек с легкостью справляется с измерением давления. При его покупке стоит обращать внимание на размер манжеты. Если человек крупного телосложения, ему может понадобиться манжета увеличенного диаметра. Но стандартная манжета, поставляемая в комплекте к прибору подходит большинству пациентов.
Что касается автоматического тонометра, то преимущества также очевидны. Такой прибор очень просто использовать, с измерением давления справится даже ребенок.