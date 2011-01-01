К сожалению, не многие представительницы прекрасного пола могут похвастать отменным здоровьем. В лучшем случае приходится постоянно посещать врачей, устраняя время от времени некоторые неполадки в здоровье. Гораздо хуже ситуация, когда все пускается на самотек. Довольно часто думая о том, что женские болезни сами собой пройдут, упускается время и болезнь лишь "пускает корни". Довольно часто запущенные случаи приводят к необратимым последствиям от бесплодия до серьезных заболеваний. Но сейчас медицина нетрадиционная медицина предлагает альтернативу в виде китайских лечебных тампонов.

Тампоны Clean point - самые популярные тампоны с лечебным эффектом. Этот продукт имеет международную сертификацию ISO, CE, GMP. Фитотампоны приобретают популярность не только у женщин в Поднебесной, но и у наших соотечественниц. Производство тампонов осуществляется в стерильных условиях, без содержания вредных химических добавок. Как показали исследования, никаких побочных эффектов или опасности эти тампоны не представляют для здоровья женщины. Несмотря на то, что данная продукция не является лекарственным средством, тем не менее, тампоны показаны при таких заболеваниях женской половой системы:

- эррозия шейки матки;

- полипы;

- молочница;

- цистит;

- эндометрит;

- кистозные заболевания придатков яичников.

Есть утверждения некоторых очевидцев, что тампоны способны даже иногда помочь от бесплодия.

Как пользоваться тампонами Clean Point?

Согласно инструкции, тампон оставляется на три дня, а после того, как его вывели, проводится спринцевание раствором фурацилина, настойкой ромашки. Делается перерыв на сутки и затем снова повторяется процедура. Рекомендовано пройти курс лечения тампонами 6 процедур.

Прежде, чем приступить к лечению Clean Point, требуется консультация специалиста. Дело в том, что может быть индивидуальная непереносимость вашего организма составляющих компонентов китайских тампонов.

Считается, что такие тампоны отлично регулируют гормональный баланс, способны поддерживать молодость, природную красоту, избавляют от плохого самочувствия, облегчают состояние при климаксе, оказывают антиоксидантное воздействие на организм, регенерируют ткани.