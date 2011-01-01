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→ Как витамин С воздействует на кожу?

Все мы считаем, что втамин С помогает быстрее избавиться от простуды, укрепить иммунитет, но на этом способности витамина С не заканчиваются. К полезным свойствам данного витамина относится еще и к уходу за кожей лица. Дело в том, что это биологически активное вещество спосбствует тому, что в коже запускается процесс выработки собственной гиалуроновой кислоты.
К дополнительным свойствам витамина С относятся:
- помощь против угревой сыпи  и проявлений акне. Если на коже есть сыпь или акне, то устранить проблему сможет витамин, обладающий успокаивающим и противовспалительным действием.
- от усталости и тусклости. Кожа снова приобретает прежний свежий вид.
- от гиперпигментации. Благодаря возможности подавлять выработку меланина в крови, витамин С справляется с веснушками, проблемами пигментирования на коже.
Как сделать, чтобы прием витамина С был наиболее эффективным
В современных салонах красоты предлагают воспользоваться полезной процедурой - мезотерапией на основе витамина С. Эта процедура отличается от привычной мезотерапии лишь тем, что в ее основе лежит аскорбиновая кислота. На клеточном уровне кожа разглаживается, улучшается цвет лица и омолаживается кожный покров.
Если пока страшновато идти на процедуру мезотерапии к ксометологу, можно подобрать крем или сыворотку, которых сейчас представлено на рынке косметики немало. Конечно, мгновенного эффекта не будет, но это будет полезно и действенно.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 14:38

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