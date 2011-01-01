→ Правильно ли мы пользуемся масками для волос?

Как правильно наносят маски для волос?

Маски для волос являются прекрасным средством, благодаря которому за короткий промежуток времени вы сможете получить здоровые и красивые волосы. Маски же помогут в том случае, если волосы были повреждены, когда требуется восстановить волосы. Даже после окрашивания требуется тщательный уход за волосами.Маски для волос несмотря на всю их пользу могут и не дать ожидаемого эффекта и в этом случае мы жалуемся на производителя, не понимая, что сами делаем что-то не правильно.Во многих случаях маску для волос следует наносить на мокрые волосы. Нельзя применять одновременно кондиционер и маску для волос. Сначала на волосы наносят кондиционер, смываем и только спустя 3-4 минуты можно наносить сверхцу маску для волос, держим порядка 10-15 минут.В идеале маской пользуются каждый третий раз мытья головы. Кондиционер влияет только на верхний слой волос, а маска проникает вглубь структуры.Лучшие условия для применения маски - это чистые влажные волосы. Для лучшего проникания в волосы маску наносят на расчесанные пряди, распределяя полезный состав по всей их длине. Если требуется быстро восстановить волосы, желательно делать маски 2 раза в неделю, дополняя их витаминами.