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→ Правильно ли мы пользуемся масками для волос?
Маски для волос являются прекрасным средством, благодаря которому за короткий промежуток времени вы сможете получить здоровые и красивые волосы. Маски же помогут в том случае, если волосы были повреждены, когда требуется восстановить волосы. Даже после окрашивания требуется тщательный уход за волосами.
Маски для волос несмотря на всю их пользу могут и не дать ожидаемого эффекта и в этом случае мы жалуемся на производителя, не понимая, что сами делаем что-то не правильно.

Как правильно наносят маски для волос?

Во многих случаях маску для волос следует наносить на мокрые волосы. Нельзя применять одновременно кондиционер и маску для волос. Сначала на волосы наносят кондиционер, смываем и только спустя 3-4 минуты можно наносить сверхцу маску для волос, держим порядка 10-15 минут.
В идеале маской пользуются каждый третий раз мытья головы. Кондиционер влияет только на верхний слой волос, а маска проникает вглубь структуры.
Лучшие условия для применения маски - это чистые влажные волосы. Для лучшего проникания в волосы маску наносят на расчесанные пряди, распределяя полезный состав по всей их длине. Если требуется быстро восстановить волосы, желательно делать маски 2 раза в неделю, дополняя их витаминами.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 15:01

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