→ Лечение простатита в киевской клинике "Аватаж" с помощью УВТ

Если вы не можете избавиться от простатита и уже потеряли веру в полное выздоровление – обратитесь в клинику "Аватаж". Мы проводим лечение небактериального простатита с помощью УВТ – ударно-волновой терапии.Застойные явления в предстательной железе приводят к формированию стойкого хронического простатита, который дает о себе знать сильными болями в промежности и сезонными обострениями.

Признаки застойного простатита известны многим мужчинам не только преклонного, но и детородного возраста.Некоторым пациентам помогает медикаментозное лечение. Другие ходят по урологам долгие годы и не могут полностью избавиться о проблемы с помощью лекарств.

Как показывает практика, медикаментозная терапия дает лишь кратковременный эффект и не может полностью устранить застойные процессы в пораженном органе. Другие современные способы лечения, именуемые массажем простаты, также не приводят к устранению проблем или хотя бы стойкой ремиссии.

Ударно-волновая терапия при лечении простатита

Наиболее эффективным и действенным методом лечения болезней простаты является именно УВТ(ударно-волновая терапия).

На первый взгляд может показаться, что лечение простатита – довольно простая задача. Главное – устранить застойные процессы в простате и убрать фиброзные новообразования.

На практике далеко не всем врачам удается справиться с недугом и предложить пациенту действительно результативный метод лечения.При наличии образований в простате можно прибегнуть к помощи хирургов. Однако, любое хирургическое вмешательство на органе может иметь массу последствий.

Гарантированный результат лечения

Более оптимальный вариант – лечение простатита с помощью ударно-волновой терапии. УВТ является полностью неинвазивной методикой со 100% результатом.

Современное швейцарское оборудование, которое используется для проведения манипуляций, позволяет подобрать оптимальную программу лечения для каждого пациента путем установления требуемой глубины проникновения акустической волны.

Уже после первой процедуры у пациента улучшается кровоток и лимфоток, общее самочувствие, исчезают боли в промежности. После 2-3 сеансов УВТ начинают рассасываться фиброзные образования в простате, а по окончанию курса лечения полностью восстанавливается эректильная функция и мужчина может вернуться к полноценной жизни.

Сколько процедур УВТ необходимо для получения результата?

После прохождения курса лечения простатита методом УВТ, через 2-3 месяца после последней процедуры в клинике Awatage проводится контрольное УЗИ простаты, которое позволяет подтвердить успешность лечение и полное устранение недуга.

Для того, чтобы полностью избавиться от простатита, следует пройти курс из 7 процедур. Средняя продолжительность одного сеанса – от 10 до 20 минут. УВТ продолжает оказывать лечебное воздействие даже по окончанию курса лечения, при этом улучшения ощущаются более отчетливо изо дня в день.

Чтобы навсегда забыть о том, что такое простатит, врачи рекомендуют проходить профилактический курс УВТ один раз в год.

Сеансы УВТ показаны всем без исключения мужчинам для предупреждения возникновения застойных явлений в простате.Мы проводим лечение на лучшем швейцарском оборудовании.

Лечение УВТ может быть самостоятельным или проводиться в комплексе с основной медикаментозной терапией. Комбинация видов УВТ дает возможность полностью излечить такое заболевание, как простатит, и вернуть пациенту полноценное «мужское здоровье».