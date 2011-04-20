→ Как сохранить молодость, независимо от наследственности

Ученые выяснили, что у современных женщин возможность сохранить молодость кожи независимо от наследственности вполне реальная. В ходе ряда исследований было выяснено, что гипотеза старении женщин происходит точно так же, как у их матерей, оказалась неверной. На самом деле, не всегда гены влияют на внешность в будущем. Учеными были приглашены женщины для участия в эксперименте. Им были сделаны тесты ДНК и изучены особенности строения тканей их матерей. Было принято считать, что на процесс старения, момент появления морщин влияет наследственность. Несмотря на то, что гены действительно являются важным фактором, существуют и другие и к ним относятся: ежедневный уход за кожей, образ жизни, привычки в питании. Было выяснено, что женщины с хорошей наследственностью обладают на 15% выше вероятностью оставаться дольше молодой, если они занимались спортом. При поступлении в организм питательных и полезных веществ молодость продлевается на 18%, а вот здоровый сон на 10% повышает вероятность долго оставаться привлекательной и выглядеть моложе своего биологического возраста.