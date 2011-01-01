→ Возрастное акне: методы устранения

Причинами возрастного акне служат следующие:

Что можно сделать, чтобы предотвратить появление возрастного акне

Чего ни в коем случае нельзя делать при возрастном акне?

Многим с подросткового возраста известны такие проблемы с кожей лица, как угри, неровный цвет лица, различные воспаления. Проблема акне проявляется в основном у подростков, когда скачет гормональный фон. Но некоторым приходится сталкиваться с ним на протяжении взрослой жизни из-за периодических воспалений сальных желез.- после 25-летнего возраста в организме женщины может наблюдаться повышение уровня мужских половых гормонов, что приводит к чрезмерной выработке кожного сала;- из-за недостатка линолевой кислоты, которая принимает активное участие в метаболических процессах, организм может откликнуться гиперкератозом. Болезнь проявляется вследствие нарушения естественных процессов в тканях эпидермиса. Кератиновые клетки быстрее размножаются, из-за этого кожа покрывается ороговевшими зонами. В данном случае поможет дополнительное увлажнение и питание, например, с помощью масла.Самый первый шаг - обратиться к дерматологу, который назначает обследование не только у косметологов, но и у терапевтов, эндокринологов. Пользуются средствами, сужающими поры, например, используют средство от Skin Iceland - Pore Minimizer. Крем увлажняет кожу и дарит ей естественное сияние.- использовать пар для очистки кожных покровов;- применять множество косметических средств;- избавляться от воспалений путем выдавливания.Для профилактики возрастного акне можно сделать следующее: подобрать правильный уход, используя очищающие и отшелушивающие средства любимых косметических брендов иметь под рукой щетку для лица, которая выполняет мягкий массаж и отшелушивает кожу, убирая ненужные, отжившие свое частички. После очищения кожи необходимо воспользоваться увлажняющей сывороткой, которая возвращает коже бархатистость и привлекательный вид.