Мостовидные протезы являются специальными конструкциями, внешне напоминающими мост. Несъемные мостовидные протезы крепятся прочно, заменяя собой удаленные зубы. Мост состоит из коронок или имплантированных искусственных зубов, закрепленных в ротовой полости по краям.

В каких случаях рекомендовано установить мостовидный протез:

- если подряд отсутствуют 2-3 зуба в ряду;

- наличие имплантов с крайней стороны дефекта.

Известно, что при остутствии одной единицы в зубном ряду вся ротовая полость подвергается серьезной опасности. Дело в том, что происходят деформации вследствие:

- перегрузки тех зубов, которые есть в том ряду, где есть дефект;

- наклона зубов в сторону высвободившегося места;

- из-за вынужденного неправильного жевания происходит недостаточная нагрузка на суставы челюсти и в целом работу челюстной мускулатуры.

Поэтому, если даже речь идет о потере одного зуба, необходимо позаботиться о его восстановлении, например, заменив его на зуб на импланте или если имплантация невозможна - установить мостовидный протез.

По краям дефекта необходимы здоровые и устойчивые зубы или импланты. Фиксация зубного моста с одной стороны на имплант, а с другой на здоровый зуб запрещена, так как у них различная амортизация при жевании. Имплант будет выступать в роли рычага, разрушающего природный зуб.

Какие мостовидные протезы предлагаются на сайте стоматологии larosh.com.ua?

Разделяются мостовидные протезы в зависимости от способов и материалов, используемых при их изготовлении:

- металлокерамические, изготавливаются из металла и имеют покрытие из керамического состава. Привлекает пациентов в металлокерамической протезе низкая стоимость, длительный срок эксплуатации и хорошее качество;

- керамические протезы изготавливают из диоксида циркония;

- протезы из пластмассы - это современные конструкции, которые отличаются низким уровнем прочности, поэтому их не используют для пережевывания пищи. Часто их устанавливают в качестве временного варианта, пока изготавливается надежный зубной мост;

- адгезивный протез еще называется клеевой. Такое название он получил потому, что для его изготовления берутся специальные композитные материалы. Он позволяет восполнять незначительные дефекты, чаще всего при отсутствии одного зуба.

Что касается стоимости мостовидных протезов, то она зависит от сложности работы, вида используемых материалов.