→ Эффективные современные методы лечения кариеса зубов

Кариес представляет собой заболевание зубов, которое доставляет больным мучения в виде высокой чувствительности зубов, сильной боли, невозможностью питаться полноценно. Кариес распознается довольно легко - по болезненности, которая появляется при механическом, термическом или химическом воздействии на больной зуб, пораженный кариесом.

Возбудителем кариеса является стрептококк, накапливающийся в зубном налете, именно он разрушительным образом воздействует на структуру зуба. Лечение кариеса в Одессе выполняется в стоматологической клинике на любой стадии развития.

Стадии развития кариеса зубов:

- начальная стадия характеризуется образованием на поверхности эмали кариозного пятна, имеющего цвет от белого до светло-коричневого. При использовании реминерализации эмали с использованием фторсодержащих препаратов приостановить болезнь возможно. На этой стадии лечение кариеса обходится без применения бормашины;

- поверхностный кариес. Данная стадия характеризуется тем, что эмаль уже поражена более глубоко, поверхность зуба теряет присущую ей гладкость. Из-за незначительных разрушений появляется чувствительность зуба по отношению к горячей или холодной пище, кислому. Лечат кариес уже с применением бормашины. Это необходимо, чтобы удалить пораженные участки с зубной поверхности и более глубоких пораженных тканей. После этого стоматолог заполняет полость пломбировочным материалом, тем самым обеспечивается правильный прикус. В конце лечения зуб полируется. Удаление поврежденной ткани позволяет избежать появления рецидивов. Оно проводится чаще всего в одно посещение;

- средний кариес. В этом случае повреждается не только поверхность, но и дентин. Лечение такое же, как при поверхностном кариесе.

- глубокий кариес. Очень часто в этом случае уже разрушается эмаль и дентин с наличием пульпита. В этом случае требуется более серьезное вмешательство. Сначала устраняется пораженная часть пульпы, очищаются корневые каналы, после этого осуществляется пломбирование.

К современным методам лечения зубного кариеса относятся:

- лечение с использованием лазера;

- метод инфильтрации;

- лечение кариеса озоном;

- воздушно-абразивная обработка пораженной зубной поверхности.