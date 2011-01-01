→ Какой тональный крем идеально подойдет

какому тональному средству отдать предпочтение?
Выбирается подходящее тональное средство в зависимости от параметров самой кожи:- естественный оттенок;
- дефекты, которые видно невооруженным взглядом;
- насколько активна работа сальных желез.
Подходящий тональный крем отвечает следующим требованиям:
- быстрое и удобное нанесение;
- не вызывает аллергическую реакцию;
- обеспечение стойкости макияжа;
- некомедогенность;
- ровное покрытие;
- ухаживающие ингредиенты в составе.
Практически каждая женщина имеет те или недостатки на коже: сосудистые звездочки, купероз, пигментацию, угревую сыпь или постакне.
Скрыть дефекты помогут такие профессиональные тональные основы:
- Dermablend от Vichy;
- Perfectly Real Make Up от Clinique;
- Haute Tenue Teint от Clarins;
- Fix Fluid Studio от MAC.
Прежде, чем покупать тональное средство, нужно узнать, что о нем думают те женщины, которые его успели опробовать на себе, а также узнать рекомендации относительно использования средств. Реальное представление о продукте, его достоинства и недостатки помогут выбрать именно то тональное средство, которое для вашей кожи станет идеальным.