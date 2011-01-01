→ Какой тональный крем идеально подойдет

Выбирается подходящее тональное средство в зависимости от параметров самой кожи:

Подходящий тональный крем отвечает следующим требованиям:

Любой макияж основывается на ровной, сияющей поверхности кожи лица. Подготовка поверхности зависит от тонального средства, его состава и свойств. Очень важно добиться того, чтобы косметика держалась в течение дня, маскируя недостатки и вместе с тем, ухаживая за эпидермисом.какому тональному средству отдать предпочтение?- естественный оттенок;- дефекты, которые видно невооруженным взглядом;- насколько активна работа сальных желез.

- быстрое и удобное нанесение;

- не вызывает аллергическую реакцию;

- обеспечение стойкости макияжа;

- некомедогенность;

- ровное покрытие;

- ухаживающие ингредиенты в составе.

Практически каждая женщина имеет те или недостатки на коже: сосудистые звездочки, купероз, пигментацию, угревую сыпь или постакне.

Скрыть дефекты помогут такие профессиональные тональные основы:

- Dermablend от Vichy;

- Perfectly Real Make Up от Clinique;

- Haute Tenue Teint от Clarins;

- Fix Fluid Studio от MAC.

Прежде, чем покупать тональное средство, нужно узнать, что о нем думают те женщины, которые его успели опробовать на себе, а также узнать рекомендации относительно использования средств. Реальное представление о продукте, его достоинства и недостатки помогут выбрать именно то тональное средство, которое для вашей кожи станет идеальным.