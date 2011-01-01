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→ Современные пилинги домашнего использования

Не секрет, что не все женщины регулярно посещают косметологов, тем не менее, каждой хочется дольше оставаться красивой, поэтому дома все женщины ухаживают за лицом и телом. Для этого в домашнем обиходе ухаживающих средств есть гели, сыворотки, муссы, лосьоны, порошки, пилинги.
В рейтинге популярных домашних средств, ухаживающих за кожей лица первое место принадлежит пилингу-гелю от Amway - Artistry Intensive Skincare. Это ферментный пилинг на основе экстракта овса, он мягко отшелушивает, защищая при этом нежный слой кожи. Этот гель с фруктовыми кислотами можно использовать раз-два в неделю и уже через месяц кожа будет бархатистой и свежей.
На втором месте ночной пилинг от Vichy - Idealia Peeling. Представляет собой густую жидкость, которая схожа по своему виду с лосьоном, но на самом деле это кислотный пилинг. Содержащиеся в нем экстракт черники, ферментированного черного чая, богатого АНА-кислотами, полифенолами, витаминами, придающими ровный цвет лица. Использовать рекомендуется перед сном.
Крем-гоммаж от Caudalie - Gentle Buffing Cream подойдет для чувствительной кожи лица. Приятная текстура и лимонно-лавандовый аромат всем приходится по нраву. Даже нежной коже нужна тщательная очистка и справится с этой задачей именно это средство. В итоге кожа сияет молодостью и является мягкой.

 

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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 20:23

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