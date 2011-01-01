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→ Летняя коллекция метеоритов от Guerlain

В марте модный Дом Guerlain заинтриговал всех своих поклонниц новостью о выходе новой коллекции макияжа Guerlain Meteorites Make Up Collection Summer 2017, посвященной 30-летию с момента появления знаменитых гирленовских метеоритов.
Юбилейная коллекция, которая посвящается этому продукту, включает в себя лимитированный выпуск метеоритов, их название - Guerlain Meteorites Happy Glow, сияющая новинка - хайлайтер Meteorites Baby Glow Touch, выполненная в форме стика, а также все поклонницы смогут купить новую помаду KissKiss.

Что представляют собой новинки в коллекции?

Это четыре шарика, отвечающих за свой оттенок: золотой, розовый, шампань, белый. Они помогают коже светиться, когда на нее попадают лучи света.
Хайлайтер помогает улучшить цвет лица, придавая коже свечение. Эта новинка представлена в виде выдвижного стика с кремовой текстурой. Его можно брать с собой и при необходимости использовать. Разделяется на три сектора, в каждом из которых три оттенка.
Губная помада KissKiss - это новые летние оттенки 542 Orange Peppers и 567 Pink Sunrise.
Данная коллекция от Guerlain будет представлена в конце апреля, начале мая 2017 года.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 11:45

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