→ Новый аромат от Elizabeth Arden - Green Tea Mimosa

Бренд Elizabeth Arden представляет еще одно яркое и чарующее дополнение к коллекции ароматов "Green Tea" с ароматом мимозы. Новинка американского парфюмерного бренда появилась в декабре прошлого года. Перед нами изящный, легкий, игривый ароматный парфюм, ставший дополнением предыдущей композиции бренда Nectarin Blossom. Green Tea Mimosa перенесет в сад с цитрусовыми цветами. Вдохновившись благоухающими желтыми помпонами ароматного растения, его создатели предлагают каждой представительнице прекрасного пола оценить аромат, идеально подходящий для весны и лета. В верхних нотах звучат настраивающие на позитив и красоту цитрусовые, придающие парфюмерной композиции необычайную легкость.

Что особенного таит в себе новый аромат от Элизабет Арден?

Начальные ноты: экстракт зеленого чая, фиалка, бергамот "Orpur", сицилийский лимон, флоридский грейпфрут;

Сердце аромата: марокканская мимоза, экстракт мимозы Natsublim, белая фиалка, османтус акация;

База: ирис флорентийский, мускусная молекула, семена абельмоша мускусного, гелиотроп.

Этот легкий летний аромат заключен в упаковку яркого розово-желтого колора, иллюстрированную веточками мимозы, и хлопка. Данная новинка будет доступна для наших соотечественниц уже в марте.