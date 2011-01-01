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→ Новый аромат от Elizabeth Arden - Green Tea Mimosa

Бренд Elizabeth Arden представляет еще одно яркое и чарующее дополнение к коллекции ароматов "Green Tea" с ароматом мимозы. Новинка американского парфюмерного бренда появилась в декабре прошлого года. Перед нами изящный, легкий, игривый ароматный парфюм, ставший дополнением предыдущей композиции бренда Nectarin Blossom. Green Tea Mimosa перенесет в сад с цитрусовыми цветами. Вдохновившись благоухающими желтыми помпонами ароматного растения, его создатели предлагают каждой представительнице прекрасного пола оценить аромат, идеально подходящий для весны и лета. В верхних нотах звучат настраивающие на позитив и красоту цитрусовые, придающие парфюмерной композиции необычайную легкость.
Что особенного таит в себе новый аромат от Элизабет Арден?
Начальные ноты: экстракт зеленого чая, фиалка, бергамот "Orpur", сицилийский лимон, флоридский грейпфрут;
Сердце аромата: марокканская мимоза, экстракт мимозы Natsublim, белая фиалка, османтус акация;
База: ирис флорентийский, мускусная молекула, семена абельмоша мускусного, гелиотроп.
Этот легкий летний аромат заключен в упаковку яркого розово-желтого колора, иллюстрированную веточками мимозы, и хлопка. Данная новинка будет доступна для наших соотечественниц уже в марте.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:22

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