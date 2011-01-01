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→ Эффективные антицеллюлитные маски

Весна радует своими ранними проявлениями, а это значит, что и пляжный сезон совсем скоро. Самое время позаботиться о красоте своего тела. Есть эффективное средство, которое помогает быстро вернуть красоту.

Какие существуют антицеллюлитные маски?

Антицеллюлитные маски это специально разработанные составы, которые за короткий промежуток времени могут подтянуть кожу, сделать ее упругой и подтянутой. Подходит для этой цели средство от GUAM - маска на основе водорослей, обладающая дренажным эффектом - Дрен Плюс. Известно, что морские водоросли оказывают на организм антиоксидантное воздействие. В составе маски также морская соль, глина, эфирные масла и растительные экстракты. Все это в совокупности позволяет не просто бороться с проявлениями целлюлита, но и омолаживать саму кожу, подтягивать ее и укреплять.

К маскам от целлюлита относятся также следующие:

- маска на основе пивных дрожжей;
- маски с разогревающим эффектом;
- маски с красным перцем или горчицей.

 

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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 12:19

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