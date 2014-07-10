→ Что нужно знать о наращивании ресниц

Наращивание ресниц - что это за процедура?

Каждой девушке хочется слышать комплименты в свой адрес от окружающих людей в адрес своих ресниц, чтобы они были длинными и густыми. Для этой цели обращаются к мастерам наращивания. Наращивание ресниц делают по разным причинам, но самая распространенная - это стать обладательницей роскошных густых, с красивым изгибом ресниц. К другим причинам относится невозможность ежедневно наносить макияж по утрам, а кто-то страдает из-за жирности кожи, вследствие чего тушь начинает быстро растекаться.Это наклеивание искусственных ресниц к натуральным волоскам. Разработано множество способов наращивания, используется разный материал: шелк, мех. Самое лучшее - это пройти консультацию специалиста, который и подберет то, что подойдет конкретной клиентке и сделает взгляд более открытым.Каждая ресничка обладает своим циклом роста. Это для нас преимущество, так как в этом случае ресницы выпадают по очереди.В современных салонах красоты предлагаются следующие стили наращивания ресниц: классика 2D, 3D. В этом случае формируется пучок из нескольких ресниц, после чего пучок приклеивается к одной натуральной ресничке.Уход за ресницами особый. Рекомендуется умываться щадящими мягкими средствами, которые не портят клеевую основу. Чтобы не появилась инфекция, следует воспользоваться щеточкой для снятия с искусственных волосков пыли и загрязнений.