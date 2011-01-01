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→ Кислотный пилинг для лица: польза и особенности
Без преувеличения можно утверждать, что к эффективным омолаживающим процедурам относится кислотный пилинг для лица. Если в вашей жизни еще ни разу не было кислотного пилинга, пришло время это исправить!
Каждые 28 дней наша кожа должна обновляться, когда старые и поврежденные клетки эпидермиса, накапливающиеся на поверхности отслаиваются, уступая тем самым здоровым клеткам. Этот процесс и приводит к тому, что кожа становится сияющей, здоровой, упругой и бархатной.
Однако, в жизни все происходит не так. За отведеннй срок кожа не успевает обновиться, а скапливаются на ее поверхности отмершие клетки. Это ведет к образованию мелких морщин, забитым порам, и приходится потратить немало средств, чтобы избавиться от данных проявлений.
Современные косметологические средства позволяют выполнить глубокий пилинг с эффектом, как после посещения салона, в домашних условиях. Для этого косметические бренды предлагают свои продукты. Если хочется попробовать на себе кислотынй пилинг, нужно внимательно прочесть инструкцию по использованию и шаг за шагом строго следовать рекомендациям.
Главным правилом после глубокого очищения служит обязательное использование крем с фактором SPF-30 первую неделю после пилинга.
К очистке следует подходить разумно, предвариетльно пройти консультацию у дерматолога.
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Автор: Мирра Любивая, Вчера, 19:31

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