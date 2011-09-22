→ Матовый тренд или как выбрать подходящую матовую помаду

Уже несколько сезонов подряд стилисты и визажисты предлагают нам два тренда: сияющую кожу и матовые губы. Традиционно матовая помада представлена в жидком и сухом варианте. Отличия между ними в технике нанесения. Многими брендами выпускаются множество матовых помад. Итак, как из существующего разнообразия выбирают идеальную помаду с матовым эффектом?

Макияж, в котором главный акцент делается на губы, стал последним трендом звезд и публичных людей. Для того, чтобы выполнить макияж, нужно приобрести подходящую матовую помаду. Их формулы отличаются.

Есть следующие виды матовых помад:

- классические помады. Они подходят идеально ровным губам, на которые легко ляжет такая помада;

- Матовые помады кремовой текстуры. Они обогащены ухаживающими за кожей губ компонентами. С ними получается правильный матовый финиш, они не пересушивают кожу губ. Ярким представителем данной категории матовых помад является Maybelline Color Sensational Creamy Mattes;

- жидкие матовые помады. Можно считать это пигментированным блеском для губ, который после снятия становится идеально матовым. Помады отличаются высокой степенью стойкости.