→ Какие пилинги нужно делать прямо сейчас?

Из нашего обихода такие виды пилинга, как молочный, миндальный, фруктовый в теплое время не выходят. Ранняя весна является тем благоприятным временем, когда женщины могут бережно и тщательно подготовить свою кожу к жаркому лету.Но с приходом весны мы сталкиваемся с авитаминозом. Кожа ощущает дефицит в таких полезных элементах, как витамины C, D, E и это сказывается на состоянии дермы в виде дряблости, тусклого цвета, морщинок, повышении чувствительности, сухости. В марте и апреля косметологи рекомендуют уделить внимание коже, отказаться от глубинных срединных пилингов, так как появляется солнце, а союз кислот и ультрафиолета чреват.Весной нужно такие травмирующие поверхности кожи пилинги заменить более легкими, поверхностными, используя из с SPF-защитой.Главная задача кислотных пилингов заключается в том, чтобы избавиться от ороговевшего слоя. Но под воздействием солнца некоторые участки кожи рискуют потемнеть. Чтобы этого не случилось, нужно использовать пилинги с минимальным временем экспозиции и шелушения.Энзимный пилинг на основе фруктовых кислот называется ферментативным. Он способствует устранению угрей, комедонов, нормализовать работу сальных желез.Молочный пилинг можно применять даже для чувствительной кожи.Миндальный пилинг рекомендуется для угревой кожи и при куперозе он возможен. Кислота горького миндаля не проникает в глубокие слои кожи, поэтому не вызывает раздражений, зато очищает от омертвевших клеток.После этих видов пилингов нужно обязательно наносить восстанавливающую сыворотку и крем с защитой от ультрафиолета.