→ Какие пилинги нужно делать прямо сейчас?

Из нашего обихода такие виды пилинга, как молочный, миндальный, фруктовый в теплое время не выходят. Ранняя весна является тем благоприятным временем, когда женщины могут бережно и тщательно подготовить свою кожу к жаркому лету.
Но с приходом весны мы сталкиваемся с авитаминозом. Кожа ощущает дефицит в таких полезных элементах, как витамины C, D, E и это сказывается на состоянии дермы в виде дряблости, тусклого цвета, морщинок, повышении чувствительности, сухости. В марте и апреля косметологи рекомендуют уделить внимание коже, отказаться от глубинных срединных пилингов, так как появляется солнце, а союз кислот и ультрафиолета чреват.
Весной нужно такие травмирующие поверхности кожи пилинги заменить более легкими, поверхностными, используя из с SPF-защитой.
Главная задача кислотных пилингов заключается в том, чтобы избавиться от ороговевшего слоя. Но под воздействием солнца некоторые участки кожи рискуют потемнеть. Чтобы этого не случилось, нужно использовать пилинги с минимальным временем экспозиции и шелушения.
Энзимный пилинг на основе фруктовых кислот называется ферментативным. Он способствует устранению угрей, комедонов, нормализовать работу сальных желез.
Молочный пилинг можно применять даже для чувствительной кожи.
Миндальный пилинг рекомендуется для угревой кожи и при куперозе он возможен. Кислота горького миндаля не проникает в глубокие слои кожи, поэтому не вызывает раздражений, зато очищает от омертвевших клеток.
После этих видов пилингов нужно обязательно наносить восстанавливающую сыворотку и крем с защитой от ультрафиолета.
Но с приходом весны мы сталкиваемся с авитаминозом. Кожа ощущает дефицит в таких полезных элементах, как витамины C, D, E и это сказывается на состоянии дермы в виде дряблости, тусклого цвета, морщинок, повышении чувствительности, сухости. В марте и апреля косметологи рекомендуют уделить внимание коже, отказаться от глубинных срединных пилингов, так как появляется солнце, а союз кислот и ультрафиолета чреват.
Весной нужно такие травмирующие поверхности кожи пилинги заменить более легкими, поверхностными, используя из с SPF-защитой.
Главная задача кислотных пилингов заключается в том, чтобы избавиться от ороговевшего слоя. Но под воздействием солнца некоторые участки кожи рискуют потемнеть. Чтобы этого не случилось, нужно использовать пилинги с минимальным временем экспозиции и шелушения.
Энзимный пилинг на основе фруктовых кислот называется ферментативным. Он способствует устранению угрей, комедонов, нормализовать работу сальных желез.
Молочный пилинг можно применять даже для чувствительной кожи.
Миндальный пилинг рекомендуется для угревой кожи и при куперозе он возможен. Кислота горького миндаля не проникает в глубокие слои кожи, поэтому не вызывает раздражений, зато очищает от омертвевших клеток.
После этих видов пилингов нужно обязательно наносить восстанавливающую сыворотку и крем с защитой от ультрафиолета.