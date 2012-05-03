→ Уход за лицом вечером

Многие убедились в том, что для красивого отражения утром, нужно кое-что сделать вечером. Есть мнение, что во сне человек растет и это касается не только детей, но и взрослых. Пока мы пребываем во сне клетки обновляются. Метаболизм нашей дермы находится на пике именно в ночное время. Ночью после трудового дня кожа омалаживается. Для активации процесса, который глубоко скрыт, ей можно помочь. Поэтому очень важно вечером не пропустить ритуал красоты и завести себе правило, обязательно перед сном ухаживать за кожей.Необходима очистка кожи. Очень важно избавить дерму от токсинов, которые скопились на ней в течение дня. В обязательном порядке необходимо избавиться от макияжа. Это необходимая процедура, которая налаживает обменные процессы в тканях. Цлцчшается циркуляция крови, кислород поступает активнее. Если данную функцию не направить в правильное русло, кожа будет восстанавливаться медленее.Правильно использовать многоэтапное очищение. Сначала кожа очищается от мейкапа с помощью мицеллярной воды, после этого можно приступать к умыванию, доочистить кожу поможет глиняная маска или лосьон.После очищения приходит время насыщения полезными питательными элементами. Это благоприятное время для использования средств с ретинолом и ретиноидами. Такие важные компоненты участвуют в омоложении кожных покровов, избавляют от воспалительных процессов на коже, прыщей и акне.На ночь также используютсч патчи под глаза, несмываемые питательные маски.