→ В Китае растет популярность на пластику под Иванку Трамп

По числу пластических операций не только лица, но и тела Поднебесная лидирует в мире. После того, как на пост президента США заступил Дональд Трамп, интерес к членам его семьи только возрос. Каждая китаянка теперь желает быть похожей на дочь Трампа - Иванку.Для того, чтобы выглядеть по-европейски, женщины в Китае готовы идти на радикальные меры. Но если еще не так давно они шли на прием к пластическим хирургам с фотографиями Анджелины Джоли или других известных актрис Голливуда, то сейчас молодые китаянки хотят стать обладательницами больших глаз, аккуратного носика, пухлых губ и точеной фигурки, как у Иванки. Китайцы считают, что изменение внешности влечет за собой преображение в жизни. Отмечается, что лицо, как у дочери американского президента, желают себе женщины возраста от 35 лет. По запросам в интернете именно Иванка Трамп стала лидером, возглавив рейтинг самых красивых женщин в мире, на которых стремятся походить остальные женщины.Что касается самой Америки, то там эта тенденция быть похожей на Иванку Трамп наблюдалась ранее.