→ От каких бьюти процедур лучше отказаться перед свиданием?

Весной множество поводов выглядеть превосходно. Это время для свиданий, вечеринок, встреч с подругами и совсем не хочется прийти на ужин с мужчиной своей мечты с опухшим лицом, синяками под глазами. Именно поэтому был составлен список тех процедур красоты, которых лучше избегать перед каким-то важным мероприятием.Самое важное, что нужно помнить - отказаться от экспериментов перед свиданием. Даже если кто-то порекомендовал новую маску, лучше отложить эту процедуру, так как нет уверенности как именно подействует она именно на вашу кожу. Ведь есть риск вместо цветущего вида, получить совсем обратный результат.Нужно отказаться от лазерной шлифовки. После такой процедуры, как правило, кожа облезает и появляется краснота.Можно вместо лазерной шлифовки воспользоваться предложениями салонов относительно кислотного пилинга. Их выполняют на коже декольте, шеи, лица.Нужно отказаться от инъекций красоты. Даже филлеры с гиалуроновой кислотой, контурная пластика, могут привести к появлению синяков. А все из-за близко расположенных сосудов. Вместо этой процедуры пройдите массаж и мезотерапию. Биоревитализация, фонофорез, электропорация пойдут на пользу вашей коже. Массаж лица помогает расслабленным мышцам тонизироваться, а напряженным мышцам расслабиться. Это позволяет всему облику посвежеть, помолодеть, избавиться от морщин и синяками под глазами.