Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ По каким причинам крем может не работать
От крема для лица никто не ожидает каких-то невероятных результатов, но все-таки он должен приносить какой-то эффект. Чаще всего его применяют против появления морщин, для увлажнения и питания кожи, чтобы сделать ее более упругой. Но иногда даже дорогостоящий крем от легендарного бренда может не принести того результата, который от него ожидается. Почему так происходит?

По каким причинам крем "не работает"?

1. Кожа не достаточно очищена, что препятствует глубокому проникновению активных компонентов крема вглубь дермы. Решить проблему гораздо проще, чем может показаться. Для этого нужно использовать мицеллярную воду. Многие удивляются, что ватный диск после умывания становится загрязненным.
2. Крем из холодильника. В стремлении к натуральной косметике многим приходится хранить косметику в холодильнике. А вот, наносить холодное средство на лицо не стоит, так как полезные вещества заторможены из-за холода. Рекомендуют вынуть крем за час до использования и тем самым активизировать формулу.
3. Достают крем из баночки пальцами. Это запрещено делать с косметикой органического происхождения, где нет консервантов. Нельзя лезть в баночку пальцами, так как это меняет изначальный состав крема. Воспользуйтесь лопаточкой.
4. Крем наносится не в соответствии с массажными линиями. Многое зависит не столько от состава крема, сколько от того, насколько правильно он нанесен. Если он в хаотичном порядке распределяется по поверхности, то эффекта не будет. Есть массажные линии, согласно которым нужно двигаться, слегка касаясь кончиками пальцев. Достаточно утром и вечером выполнять легкий массаж, двигаясь от центра к периферии.
5. Ночной крем не смываете. Если замечаете, что после пробуждения на лице есть остатки ночного крема, его нужно убрать гелем или пенкой для умывания.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 15:56

Новости медицины по теме:

  • Насколько эффективны кремы от морщин?
  • Какой выбрать крем от морщин для сухой кожи?
  • Почему солнцезащитный крем важен в осенний сезон
  • Выбор увлажняющего крема
  • Крем Declare помогает избавиться от солнечной аллергии

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия