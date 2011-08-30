→ По каким причинам крем может не работать

По каким причинам крем "не работает"?

От крема для лица никто не ожидает каких-то невероятных результатов, но все-таки он должен приносить какой-то эффект. Чаще всего его применяют против появления морщин, для увлажнения и питания кожи, чтобы сделать ее более упругой. Но иногда даже дорогостоящий крем от легендарного бренда может не принести того результата, который от него ожидается. Почему так происходит?1. Кожа не достаточно очищена, что препятствует глубокому проникновению активных компонентов крема вглубь дермы. Решить проблему гораздо проще, чем может показаться. Для этого нужно использовать мицеллярную воду. Многие удивляются, что ватный диск после умывания становится загрязненным.2. Крем из холодильника. В стремлении к натуральной косметике многим приходится хранить косметику в холодильнике. А вот, наносить холодное средство на лицо не стоит, так как полезные вещества заторможены из-за холода. Рекомендуют вынуть крем за час до использования и тем самым активизировать формулу.3. Достают крем из баночки пальцами. Это запрещено делать с косметикой органического происхождения, где нет консервантов. Нельзя лезть в баночку пальцами, так как это меняет изначальный состав крема. Воспользуйтесь лопаточкой.4. Крем наносится не в соответствии с массажными линиями. Многое зависит не столько от состава крема, сколько от того, насколько правильно он нанесен. Если он в хаотичном порядке распределяется по поверхности, то эффекта не будет. Есть массажные линии, согласно которым нужно двигаться, слегка касаясь кончиками пальцев. Достаточно утром и вечером выполнять легкий массаж, двигаясь от центра к периферии.5. Ночной крем не смываете. Если замечаете, что после пробуждения на лице есть остатки ночного крема, его нужно убрать гелем или пенкой для умывания.