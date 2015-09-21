Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, глаза, диагностика, запах, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, психология, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ С косметическими проблемами нужно идти только к врачу!
На первый взгляд безобидные симптомы могут указывать на серьезные нарушения. Несмотря на то, что уже понятно, что лечить больной зуб или воспаление легких теми средствами, которые есть под рукой, никто не станет. Но почему-то косметические недуги многие предпочитают оставлять так как есть или действуя самостоятельно. Образовалось пятнышко, прыщик, волосы стали выпадать - симптомы, не вызывающие беспокойства. А ведь это именно те причины, по которым нужно обратиться к врачу. С подобными проблемами помогает справиться дерматолог.
Если появляется пигментация пребывания на солнце, с пятнами нельзя бороться самостоятельно. Выявить причины пигментации поможет врач дерматолог. Причиной могут служить как внешние, так и внутренние причины, например из-за изменений гормонального фона.
Поялвение бородавок, папиллом, родинок. С этими новообразованиями обращайтесь к дерматологу. Он поможет установить характер образования и без боли избавит от подобного проявления.
Выпадение волос. Важно помнить, что это естественно, если волосы выпадают до 100 в день. Регулярное расчесываниек позволяет волосам блестеть, стимулировать рост новых волос. Бить тревогу нужно если при надлежащем уходе за волосами они редеют. Можно менять один шампунь на другой, пользоваться самой качественной расческой, но только посещение врача поможет определить причину выпадения волос. Очень часто организму не хватает жирных кислот вследствие придерживания жесткой диеты. Дерматорлог или трихолог помогут решить проблемы с волосами.
Добавить в закладки:
Автор: Мирра Любивая, Вчера, 16:52

Новости медицины по теме:

  • Что делать, если стали выпадать волосы?
  • Распространенные ошибки ухода за волосами
  • От выпадения волос спасет руккола
  • Как справиться с сильным выпадением волос?
  • Быстро жирнеют волосы? Какие способы избежать этого

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия