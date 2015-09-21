→ С косметическими проблемами нужно идти только к врачу!

На первый взгляд безобидные симптомы могут указывать на серьезные нарушения. Несмотря на то, что уже понятно, что лечить больной зуб или воспаление легких теми средствами, которые есть под рукой, никто не станет. Но почему-то косметические недуги многие предпочитают оставлять так как есть или действуя самостоятельно. Образовалось пятнышко, прыщик, волосы стали выпадать - симптомы, не вызывающие беспокойства. А ведь это именно те причины, по которым нужно обратиться к врачу. С подобными проблемами помогает справиться дерматолог.Если появляется пигментация пребывания на солнце, с пятнами нельзя бороться самостоятельно. Выявить причины пигментации поможет врач дерматолог. Причиной могут служить как внешние, так и внутренние причины, например из-за изменений гормонального фона.Поялвение бородавок, папиллом, родинок. С этими новообразованиями обращайтесь к дерматологу. Он поможет установить характер образования и без боли избавит от подобного проявления.Выпадение волос. Важно помнить, что это естественно, если волосы выпадают до 100 в день. Регулярное расчесываниек позволяет волосам блестеть, стимулировать рост новых волос. Бить тревогу нужно если при надлежащем уходе за волосами они редеют. Можно менять один шампунь на другой, пользоваться самой качественной расческой, но только посещение врача поможет определить причину выпадения волос. Очень часто организму не хватает жирных кислот вследствие придерживания жесткой диеты. Дерматорлог или трихолог помогут решить проблемы с волосами.