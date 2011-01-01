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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Букки-терапия избавит от проблем с кожей
Когда человеку приходится сталкиваться с такими проблемами, как прыщи, угревая сыпь, мешки под глазами, их можно замаскировать. Но есть такие недостатки, от которых простой маскировкой не избавиться. К ним относятся рубцы, шрамы, экземы, бородавки, папилломы. При врожденных недостатках кожи могут проявляться комплексы.
Ученым по имени Букки из США был применен на практике метод, удаляющий даже сложные несовершенства на коже. В основе метода лежит применение мягких рентгеновских лучей. Букки-терапия заключается в применении ионизирующего излучения, оказывающего воздействие на соединительную ткань. Слой кожи впитывает в себя нужный процент лучей, что разрушает волокна коллагена.
Используя индивидуальные особенности каждого пациента, врачи или косметологи назначают курс лечения. Курс, как правило, состоит из 6 процедур с перерывами. Такое количество процедур помогает достичь желаемый результат.
Главная цель букки-терапии - это лечение нездоровых участков кожи. Поэтому скрывается не только видимый недостаток, но и оздоравливается. Важно помнить, что дефект нужно лечить на ранней стадии, не затягивая, так как чем "старше", тем сложнее проблема поддается коррекции.
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Автор: Мирра Любивая, Сегодня, 16:29

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