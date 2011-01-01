→ Букки-терапия избавит от проблем с кожей

Когда человеку приходится сталкиваться с такими проблемами, как прыщи, угревая сыпь, мешки под глазами, их можно замаскировать. Но есть такие недостатки, от которых простой маскировкой не избавиться. К ним относятся рубцы, шрамы, экземы, бородавки, папилломы. При врожденных недостатках кожи могут проявляться комплексы.Ученым по имени Букки из США был применен на практике метод, удаляющий даже сложные несовершенства на коже. В основе метода лежит применение мягких рентгеновских лучей. Букки-терапия заключается в применении ионизирующего излучения, оказывающего воздействие на соединительную ткань. Слой кожи впитывает в себя нужный процент лучей, что разрушает волокна коллагена.Используя индивидуальные особенности каждого пациента, врачи или косметологи назначают курс лечения. Курс, как правило, состоит из 6 процедур с перерывами. Такое количество процедур помогает достичь желаемый результат.Главная цель букки-терапии - это лечение нездоровых участков кожи. Поэтому скрывается не только видимый недостаток, но и оздоравливается. Важно помнить, что дефект нужно лечить на ранней стадии, не затягивая, так как чем "старше", тем сложнее проблема поддается коррекции.